Общество

В Пскове открыли мотосезон

Официальное открытие мотосезона состоялось в Пскове в субботу, 3 мая. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, сбор мотоциклистов прошел на Соколихе. Оттуда колонна отправилась по улицам города.

Безопасность дорожного движения в период проезда мотоколонны по улицам областного центра обеспечивали сотрудники Госавтоинспекции.

Участников мотодвижения сегодня также ждет дружеское общение на клубной поляне в Белом Мхе, клубная кухня, живая музыка, эндуро-заезд, конкурсы и фаер-шоу, сообщили Псковской Ленте Новостей в мотоклубе «Позитивная механика».