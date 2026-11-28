Продолжительность зимних каникул в 2026–2027 учебном году для школьников составит 11 дней, что на один день меньше, чем в прошлом году. Об этом сообщили ТАСС в Минпросвещения.

«Продолжительность зимних каникул для учащихся составит 11 дней, что на 1 день короче, чем в прошлом году. При этом суммарная продолжительность каникул в течение учебного года устанавливается образовательными организациями с ориентиром на требования Роспотребнадзора, чтобы дети отдыхали достаточно и восстанавливали силы для успешного освоения образовательной программы», — говорится в сообщении ведомства.