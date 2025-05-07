Общество

Парад в Пскове к 80-летию Великой Победы. ФОТОРЕПОРТАЖ

Парад Победы, посвященный 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, состоялся в Пскове 9 мая.

В мероприятии приняли участие военнослужащие, ветераны, представители молодежных организаций и творческие коллективы, которые украсили праздник яркими выступлениями. В стационарном формате на Октябрьской площади в Пскове выставлена военная техника. Парад стал символом гордости и памяти, объединив людей разных поколений в едином порыве уважения к истории и героизму.

Подробнее о псковском параде Победы смотрите в фоторепортаже Анны Тягуновой.