Общество

80 новых Вечных огней вспыхнут в России 6 мая

Вечные огни на 80 мемориалах России зажгут 6 мая в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщается в Telegram-канале «Газпром межрегионгаз».

Фото: «Газпром межрегионгаз» / Telegram

Первый газифицированный Вечный огонь в СССР вспыхнул на Марсовом поле в Ленинграде. Именно от него в 1967 году был зажжён огонь на «Могиле Неизвестного солдата» у Кремлёвской стены, напомнили в газовой компании.

Накануне частицу пламени от московского памятника перенесли на специальную лампаду, чтобы 6 мая зажечь новый Вечный огонь в Санкт-Петербурге – на мемориале «Журавли». В этот же миг вспыхнут огни на 80 мемориалах по всей России, объединив память поколений в едином символе вечной славы героям.

Прямая трансляция начнется в 10:00 на ресурсах «Газпром межрегионгаза»: в официальном Telegram-канале, на сайте «Храним огонь Победы», в VK, на рутьюб, а также в Telegram-канале «Газ для России», в VK и на их канале в рутьюбе. Официальный информационный спонсор торжественного мероприятия - телеканал «Санкт-Петербург».

В Псковской области 6 мая зажжется Вечный огонь в Локне. Техническую готовность огня к участию 6 мая в символической эстафете «Храним огонь Победы» проверили 29 апреля.

Напомним, ранее, 24 апреля, зажгли Вечный огонь в рамках акции «Храним огонь Победы» в деревне Ершово Псковского района.