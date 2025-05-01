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Общество

Путешествие в прошлое: «Динопарк» открылся в Пскове

07.05.2025 11:11|ПсковКомментариев: 0

Долгожданное открытие «Динопарка» состоялось в Пскове первого мая! Теперь псковичи могут окунуться в доисторический мир и увидеть динозавров, которые удивят своими размерами и реалистичностью. Сколько их всего и какие динозавры теперь представлены в парке аттракционов «Волшебная гора», читайте в репортаже Псковской Ленты Новостей.

 

Атмосфера доисторического мира

«Волшебная гора» – это уже вторая подобная развлекательная площадка в Псковской области. Первый «Динопарк» был открыт в Великих Луках летом 2020 года. По словам руководителя инвестиционной компании «Агентство ипотечного кредитования», создателя парка культуры и отдыха Александра Терентьева, «Луки Парк» - это лишь пилотный проект.

«Детям это очень нравится, поэтому мы решили открыть новую площадку "Динопарка"», - рассказывает Александр Терентьев.

В псковском парке динозавров чуть больше, чем в великолукском. Здесь представлены животные нескольких периодов, разные по размеру фигуры. Всего в псковском «Динопарке» можно увидеть около пятидесяти видов динозавров, и все они двигаются и издают рычание и рёв.

Стоит отметить, что фигуры поворачиваются, моргают и открывают челюсти. «Живыми» динозавры становятся благодаря тому, что в них срабатывают датчики движения.

 

«Наши дизайнеры и специалисты постарались здесь реализовать именно ту атмосферу, которая была много миллионов лет назад в диком мире», - объясняет инвестор.

Фигуры расставлены не просто так, есть определённая идея и замысел. Внимательные посетители могут разглядеть ту композицию, которую изначально задумывали создатели.

«Поэтому ходите и разгадывайте этот квест. Будет интересно», - обещает Александр Терентьев.

 

Данная площадка будет работать даже зимой. Более того, на ней снова будет устроен каток, который будет доступен для посещения параллельно с «Динопарком».

Также в рамках долгожданного открытия состоялся концерт. 

Иностранные партнёры

Строительство «Динопарка» было реализовано совместно с китайской компанией Hualong Incorporation, которая очень плотно работает с Россией. Их парки есть уже в восьми странах мира. Фабрика непосредственно работает с усовершенствованием кинематики и автоматизации этого процесса.

Первого мая открытие посетил также и коммерческий директор компании Hualong Incorporation Мистер Джо.

Псковичи о «Динопарке»

Своими впечатлениями от открытия с нами поделился мальчик Кирилл, увлечённо разглядывающий фигуры.

«Офигенно!» - говорит Кирилл. Больше всего ему понравился огромный тиранозавр – динозавр мелового периода. Этот ящер – один из самых крупных сухопутных хищников из когда либо существовавших на планете. Визитной карточкой тиранозавра является мощь его челюстей. Широчайшую известность приобрел благодаря многочисленным фильмам.

Псковичка Алина рассказывает, что парк получился очень необычным, красивым и даже немного загадочным. По её словам, после прогулки по парку понимаешь, что это не просто фигуры, а когда-то действительно существовавшие животные. Из всех динозавров Алине запомнился всем хорошо известный брахиозавр, обитатель юрского периода. Один из самых больших и массивных динозавров. Специалисты оценивают его вес в 50-80 тонн.

Оксане также очень понравился «Динопарк»: «Много прекрасных больших динозавров», - говорит девушка. Больше всего Оксане понравились динозавры с длинной шеей. Это, например, «плоский ящер» платеозавр, живший в триасовом периоде, брахиозавр, а также диплодок – динозавр юрского периода, известный как один из самых длинных представителей древних пресмыкающихся. В длину он достигал 50 метров. Кроме этого, диплодок считается одним из самых известных и изученных растительноядных динозавров.

«Динопарк в Пскове» – это не просто увлекательное место для семейного отдыха, но и уникальная возможность перенестись в эпоху динозавров, почувствовать атмосферу древнего мира и узнать больше о его обитателях. Создатели парка постарались сделать так, чтобы каждый посетитель, будь то малыш или взрослый, смог погрузиться в доисторическую эпоху и оставить о визите яркое впечатление. Ожидаем, что этот проект станет одним из любимых мест для отдыха и познания периода царствования пресмыкающихся для всех псковичей и гостей города.

Ульяна Федорова

Фотографии: Георгий Петухов и Ульяна Федорова 

Источник: Псковская Лента Новостей
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