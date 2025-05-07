Общество

На площади Ленина в Великих Луках состоялась репетиция парада

На площади Ленина в Великих Луках 8 мая прошла репетиция парада. В мероприятии приняли участие военнослужащие, кадеты и юнармейцы. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации Великих Лук, участники отрабатывали элементы парадного строя, проход по площади и слаженность движений под аккомпанемент военного оркестра.

Видео: администрация Великих Лук

«Колонны юнармейцев и кадет шагали плечом к плечу с военнослужащими, демонстрируя дисциплину и уважение к традициям. По словам организаторов, такие репетиции необходимы для того, чтобы 9 мая шествие прошло без сбоев, а зрители увидели достойную и трогательную церемонию», - уточнили в администрации.

Парад состоится в День Победы и завершится митингом у Вечного огня. Запланировано также очное шествие «Бессмертного полка», начало в 11.00. Построение от перекрестка улицы Некрасова и проспекта Ленина.

Вход на территорию проведения мероприятий будет осуществляться только через контрольно-пропускные пункты, оборудованные рамками металлодетекторов.