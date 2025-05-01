На парад Победы в Великих Луках можно будет войти только через контрольно-пропускные пункты

Парад Победы и шествие «Бессмертный полк» пройдут в Великих Луках в традиционном формате 9 мая, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города.
Схема размещения пунктов досмотра
Для обеспечения безопасности участников и гостей мероприятия будет реализован комплекс мер по охране общественного порядка, аналогичный тем, что применяются при проведении крупных массовых событий.
Вход на территорию проведения мероприятий будет осуществляться только через контрольно-пропускные пункты, оборудованные рамками металлодетекторов.
Будет организован досмотр личных вещей. На входе запрещено проносить следующие предметы:
Древки штендеров для участия в шествии «Бессмертного полка» не должны иметь острых концов.
В целях противодействия возможным инцидентам с применением беспилотных летательных аппаратов могут возникать перебои в работе мобильной связи и навигации.
Напомним, Парад Победы и акция «Бессмертный полк» пройдут также в Пскове в очном формате.