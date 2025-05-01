Общество

На парад Победы в Великих Луках можно будет войти только через контрольно-пропускные пункты

Парад Победы и шествие «Бессмертный полк» пройдут в Великих Луках в традиционном формате 9 мая, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города.

Схема размещения пунктов досмотра

Для обеспечения безопасности участников и гостей мероприятия будет реализован комплекс мер по охране общественного порядка, аналогичный тем, что применяются при проведении крупных массовых событий.

Вход на территорию проведения мероприятий будет осуществляться только через контрольно-пропускные пункты, оборудованные рамками металлодетекторов.

Будет организован досмотр личных вещей. На входе запрещено проносить следующие предметы:

оружие любых видов, боеприпасы;

колющие и режущие предметы (включая ножи, заострённые палки, штендеры и др.);

газовые баллончики, аэрозольные средства;

алкоголь и напитки в стеклянной таре;

громоздкие предметы (размером более 150 см по сумме трех измерений);

пиротехнические изделия, легковоспламеняющиеся вещества, химические реагенты;

любые предметы, внешне напоминающие оружие или взрывные устройства;

материалы экстремистского, дискриминационного характера, символику нацистского толка;

рекламную, политическую или агрессивную печатную продукцию;

беспилотные летательные аппараты;

наркотические и токсические вещества, шприцы (без медицинского обоснования);

любые животные, за исключением собак-проводников;

сыпучие вещества (исключение – разрешенные медикаменты);

другие предметы, способные представлять угрозу или запрещённые законодательством РФ.

Древки штендеров для участия в шествии «Бессмертного полка» не должны иметь острых концов.

В целях противодействия возможным инцидентам с применением беспилотных летательных аппаратов могут возникать перебои в работе мобильной связи и навигации.

Напомним, Парад Победы и акция «Бессмертный полк» пройдут также в Пскове в очном формате.