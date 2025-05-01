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Общество

80-летие Победы в Великих Луках: афиша мероприятий

05.05.2025 15:55|ПсковКомментариев: 0

Празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне является одним из главных событий 2025 года. В ближайшие дни состоятся основные торжества в честь знаменательной даты. По всей стране пройдут массовые шествия, парады, митинги, концерты, выставки, акции и другие мероприятия в память о тех, кто отстоял мир для будущих поколений.

Псковская Лента Новостей выяснила, как отметят юбилей в Великих Луках. Что запланировано непосредственно 9 мая, какие тематические спектакли, экспозиции и программы можно посетить в городских учреждениях культуры в течение месяца — в нашем материале.

 

Общегородские мероприятия

В этом году основные события, приуроченные к юбилею Победы, решено организовать в очном формате на территории всего региона.

В Великих Луках 7 мая на братском кладбище воинов Советской Армии, погибших в 1941-1943 годах, пройдут торжественно-траурная церемония, возложение цветов и венков, панихида.

Основная праздничная программа состоится 9 мая и начнётся в 10:00 на площади Ленина с прохождения военнослужащих торжественным маршем (вход по пригласительным билетам, будет организована онлайн-трансляция).

В 11:00 стартует торжественное шествие «Бессмертного полка» по маршруту: перекресток улицы Некрасова/проспект Ленина — Вечный огонь.

Напомним, «Бессмертный полк» пройдёт 9 мая во всех муниципалитетах Псковской области. Присоединиться к шествию могут все желающие. Главное условие – с собой нужно взять штендер с портретом. Неважно, был ваш Герой солдатом Красной армии, узником концлагеря или тружеником тыла. Если подходящих фотографий нет, можно просто написать его фамилию, имя, отчество и другие данные. Важно, чтобы фотография и сам штендер были аккуратно оформлены.

В 11:45 у Вечного огня запланированы торжественный митинг, возложение цветов и венков.

В парке «Петровский» в День Победы состоится фестиваль «Опять весна на белом свете». В 13:00 на летней эстраде начнётся театрализованный концерт «Майский вальс». В это же время в парке откроются интерактивные площадки.

В 17:00 гостей и жителей города приглашают на концертную программу «Споёмте, друзья!» с участием группы «V.V. and Band», автора-исполнителя Сергея Копаева и творческих коллективов Великих Лук. Место проведения — летняя эстрада.

В 18:55 город присоединится к всероссийской минуте молчания «Вспомним всех поименно...».

Великолукский драматический театр

Масса мероприятий, посвящённых 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, состоится в ближайшие дни в учреждениях культуры города.

Тематические постановки подготовил Великолукский драматический театр. 6-7 мая учащиеся образовательных учреждений города посетят литературно-музыкальную композицию «Герои Победы» (выездная программа по поэме А. Твардовского «Василий Тёркин», 6+).

8 мая в 13:00 и 18:00, 15 мая в 13:00 на большой сцене драмтеатра покажут военную драму «Пойти и не вернуться». Премьерный спектакль поставлен по одноименной повести Василия Быкова и посвящен 80-летию Великой Победы.

«Конец 1942-го года. Германские войска рвутся к Сталинграду. Это время тяжёлых испытаний для всей нашей страны и для каждого человека. В партизанском отряде, скрывающимся в белорусском лесу, тревожно – нет связи, бесследно исчезают ушедшие на задания группы. Для выяснения причин провалов командир отряда вынужден послать на задание совсем юную партизанку. Отправившись на задание, девушка встречает неожиданного попутчика… Сумеет ли она выполнить свою миссию? Какие опасности ждут её?.. И главное, не сломают ли её трудные испытания?» - ответы на эти вопросы смогут узнать зрители спектакля (12+, рекомендовано для просмотра от 14 лет). Продолжительность — 1 час 15 минут.

11 мая в 18:00 на малой сцене драмтеатра представят документальный спектакль «Рядовой Александр Матросов» (12+). На языке документов, писем, записок, устных и письменных воспоминаний артисты расскажут о героическом поступке, который совершил девятнадцатилетний парень.

Также с 3 мая Великолукский драматический театр реализует онлайн-проект «Голос Победы», в рамках которого артисты исполняют стихотворения и песни в память о героях, которые отдали жизнь за нашу страну. Видеоролики публикуются на площадках учреждения в социальных сетях.

Дом культуры Ленинского Комсомола

8 мая в 16:00 в Доме культуры Ленинского Комсомола пройдёт большой праздничный концерт, в котором примут участие творческие коллективы учреждения, приглашённые гости из города и Великолукского района. Вход свободный.

Центральная городская библиотека

Объёмный план мероприятий к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне подготовили в Великолукской центральной городской библиотеке имени М. И. Семевского.

С 1 по 10 мая в филиале №2 проводится онлайн-марафон патриотических строк «Этих дней не смолкнет слава».

6 мая в 14:00 во взрослом отделе библиотеки-филиала №1 (улица Ставского, 15) состоится час памяти «Им журавлями плыть по небу вечно». 7 мая в 12:00 в детском отделе данного подразделения проведут час памяти «Чтобы помнили про подвиг вечно…».

6 мая в арт-центре ЦГБ им. М.И. Семевского (улица Пионерская, 7) пройдёт вечер-концерт «И всё-таки мы победили».

7 мая в детском отделе библиотеки-филиала № 3 (улица Гражданская, 24) запланирован День информации «В книжной памяти мгновения войны», начало - в 10:00.

13 мая в 13:00 в Городской детской библиотеке им. А. Гайдара (улица К. Либкнехта, 9/14) читателям представят обзор книг «В книжной памяти мгновения войны». 14 мая в 13:00 там же стартует историко-краеведческий квест «Памятники рассказывают», участники которого отправятся на улицы центрального микрорайона города. Мероприятия реализуются в рамках патриотического проекта «Победа: нам жить и помнить». 15 мая в 12:00 в детской библиотеке состоится час памяти «Маленький солдат большой войны». 21 мая в 12:00 в подразделении запланирована читательская конференция «Уходит жизнь — приходит память. И память возрождает жизнь» по книге Альберта Лиханова «Мой генерал».

20 мая в 13:00 в библиотеке-филиале №2 продемонстрируют видеопрезентацию «Сквозь дым и пламя Курской битвы» (виртуальный онлайн-проект «Великие битвы Великой войны»).

С 1 по 31 мая во взрослом отделе библиотеки-филиала №1 работает выставка «Строка к строке о той войне». В библиотеке-филиале №2 (улица Ботвина, 13) с 5 по 11 мая открыта экспозиция «Подвиг великий и вечный». В городской детской библиотеке с 5 по 25 мая можно посетить книжную выставку-память «Герои сороковых, пороховых».

Книжная выставка «Летопись Великой Победы» открыта с 5 по 18 мая в отделе внестационарного обслуживания ЦГБ им. М.И. Семевского (Дом культуры имени Ленина, улица Малышева, дом 13).

Выставка-воспоминание «Дорогами войны» в рамках проекта «Слово живым, память павшим» реализуется с 5 по 14 мая во взрослом отделе библиотеки-филиала № 3.

Книжная выставка «В книжной памяти мгновения войны» открыта с 6 по 15 мая в здании библиотеки на Пионерской.

6 мая учреждение присоединится к ХVI Международной акции «Читаем детям о Великой Отечественной войне». В 12:00 в детском отделе библиотеки-филиала №1 стартуют литературные чтения.

«Громкие» чтения «Они дошли с Победой до Рейхстага» по рассказам Анатолия Митяева и Сергея Алексеева состоятся 6 мая в 11:30 на базе лицея №10 (улица Гастелло, 8). В этот же день в 11:00 в ГДБ им. А. Гайдара будет организован патриотический час «Расскажет книга о войне».

Краеведческий музей города Великие Луки

В краеведческом музее города Великие Луки и его структурных подразделениях также пройдут тематические мероприятия.

С 6 по 9 мая посетители учреждения смогут принять участие в акции «Георгиевская ленточка».

7 мая в 12:00 в музее откроется выставка «Мой герой»

9 мая в 13:00 начнутся гала-концерт «Был и есть у России прочности вечный запас» (в рамках межрегионального смотра-конкурса детско-родительского творчества) и торжественное открытие планшетной выставки «Уроки Великой Победы».

Также в праздничный день с 11:00 до 15:00 можно будет посетить мастер-класс «Брошь Победы». В 14:00 состоится акция «От войны к миру. Модное путешествие в май 1945 года».

На протяжении всего мая в музее работают тематические выставки «Герои Великой Победы» (на основе предметов из фондов Центрального музея Вооруженных Сил Минобороны России), «Нюрнберг. Начало мира», «Великолукское подполье».

С 6 по 16 мая запланированы музейные занятия, посвященные славным боевым страницам города в Великую Отечественную войну.

Центр патриотических инициатив

6 мая в центре состоится музейный урок «Говорят ветераны Великой Отечественной войны».

С 6 по 9 мая с 11:00 до 17:00 будет проводиться акция «Георгиевская ленточка», с 6 по 15 мая - музейные занятия «Всё для Победы». Мероприятия бесплатные, организуются по заявкам.

Мемориальный дом-музей академика И. М. Виноградова

С 6 по 10 мая пройдут различные мероприятия под названием «Всё для фронтов, всё для Победы».

6 мая 12:30 гостей приглашают на программу «Вехи Победы».

9 мая в 15:00 начнётся обзорная экскурсия по дому-музею «Война пройдёт, наука останется!», в 16:00 — литературно-музыкальная веранда «Песни Победы».

В преддверии памятной даты по всей стране проходят различные торжественные мероприятия, в том числе в онлайн-формате. Любой желающий может присоединиться к акциям «Бессмертный полк», «Окна победы», а также «Услышать Победу» – этот проект позволяет каждому погрузиться в май 1945 года. До 15 мая позвоните по номеру 8 800 200-09-05 – и вы услышите подлинные архивные записи: радостные новости о Победе, радиорепортажи, голоса тех, кто жил и боролся в то время. Кроме того, можно посадить дерево у себя на участке, оно станет частью общероссийского «Сада памяти». Всё это будет данью уважения всем, кто отстоял свободу и независимость Отечества.

Ульяна Лаблюк

Источник: Псковская Лента Новостей
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