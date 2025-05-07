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Псковичка Анастасия Егорова может выступить в финале вокального конкурса на телеканале «Звезда»

Певица Анастасия Егорова представляет Псковскую область на международном вокальном конкурсе «Звезда — 2025», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Фотография предоставлена организаторами конкурса

Псковичка стала участницей первого в истории музыкального состязания, в котором принимают участие все 89 регионов России. Победителя конкурса определят зрительским голосованием и экспертным выбором жюри.

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Анастасия Егорова с детства любит петь. Кроме учебы в музыкальной школе, любовь к музыке девушке прививали ее бабушки, а мама всегда являлась советником и главной опорой во всех начинаниях.

В данный момент идет голосование по определению финалистов конкурса. Оставить свой голос можно по ссылке.