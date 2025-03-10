Культура

Псковичка Анастасия Егорова представит регион на вокальном конкурсе на телеканале «Звезда»

Певица Анастасия Егорова представит Псковскую область на международном вокальном конкурсе «Звезда — 2025». Псковичка стала участницей первого в истории музыкального состязания, в котором принимают участие все 89 регионов России. Победителя конкурса определят зрительским голосованием и экспертным выбором жюри, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Фотография предоставлена организаторами конкурса

Анастасия Егорова с детства любит петь. Кроме учебы в музыкальной школе, любовь к музыке девушке прививали ее бабушки, а мама всегда являлась советником и главной опорой во всех начинаниях.

«В 2020 году, во время локдауна, решила посвятить себя музыке. Начала готовиться к поступлению в СПБГИК, найдя педагога по эстрадному вокалу. Семья сыграла решающую роль в ее развитии и выборе жизненного пути. Ее история — пример целеустремленности и разносторонних интересов», — отметили организаторы конкурса.

Благодаря педагогу по музыке, девушка попала в «Артек». Также выступала в Детском хоре России, пела в Кремле.

«Организаторы конкурса — невероятные профессионалы своего дела. Они вместе с участниками переживают за каждое выступление, за каждый момент, создавая атмосферу настоящей семьи. Очень надеюсь на поддержку родной области. Пела за вас и для вас. Встретимся в апреле на телеканале "Звезда"!» — сказала Анастасия Егорова.

Задача конкурса «Звезда» — продемонстрировать огромный творческий потенциал исполнителей из всех, даже самых отдаленных регионов и отразить красоту и самобытность разных частей России. В соответствие с концепцией конкурса, выступление каждого из участников сопровождается эффектной видео-открыткой о крае, который он представляет и о нем самом. Это 89 презентационных роликов, длительностью 40 секунд, выполненных в единой стилистике, но отражающих особый характер каждого из участников.