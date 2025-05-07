Общество

Глава Псковского района осмотрела социальные объекты в Торошинской волости

Наталья Федорова, возглавляющая Псковский район, совершила рабочую поездку в Торошинскую волость, где провела встречи с местными жителями и руководителями социально значимых учреждений, сообщила глава в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Наталья Федорова

«На встрече с главой сельского поселения Алевтиной Пылёвой обсудили вопросы интеграции волости в состав муниципального округа. Определены ключевые задачи в вопросах имущественного, кадрового, документационного характера. Далее посетили ряд социальных учреждений», - рассказала Наталья Федорова.

Первым пунктом осмотра стал местный фельдшерско-акушерский пункт (ФАП), работающий с начала 2023 года. Здесь работает молодой фельдшер, который осуществляет прием взрослых и детей, диспансеризацию населения, выезд к пациентам на дом (для этого есть служебный транспорт).

Следующим объектом стала Торошинская средняя школа. Наталья Федорова посетила отремонтированный класс математики, где пообщалась с будущими выпускниками.

«Пожелала школьникам собрать все силы, успешно сдать экзамены и определиться с дальнейшим местом учебы. Также осмотрела отремонтированный спортзал, по нему есть замечания, которые будут проработаны с подрядчиком в рамках гарантийных обязательств. Отдельно обсудили с Алевтиной Кирсановой, директором школы, подготовку к текущим ремонтам на летних каникулах», - отметила Наталья Федорова.

Отдельное внимание уделили оценке работы модульного здания «Почты России» в селе Торошино.

«Как известно, почта в сельской местности – это не только про связь. Пообщалась с сотрудником, оценила условия труда и более удобное расположение, что важно для населения», - рассказала Наталья Федорова.

В заключение рабочего выезда глава посетила Торошинский Дом культуры. В учреждении обсуждались итоги традиционных акций, направленных на увековечивание памяти о Великой Отечественной войне, и планы на лето.