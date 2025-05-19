Общество

Сертификат на услуги центра «Здоровый ребенок» разыграют на детском празднике в Пскове

Сертификат на услуги группы компаний «Здоровый ребенок» разыграют на празднике «Все лучшее — детям!», который состоится в парке Строителей в Пскове 31 мая в рамках 25-летия Псковской Ленты Новостей.

«Здоровый ребенок» – компания с 16-летней историей работы в области частной медицины для детей. В 2004 в Воронеже был основан небольшой медицинский центр. Помимо оказания помощи детям и взрослым, группа компаний «Здоровый ребенок» активно участвует в общественной жизни и просвещении родителей и детей в области детской медицины, психологии, развития. Сертификат позволит воспользоваться услугами компании на сумму 1000 рублей.

Напомним, 1 июня в России отмечается Международный день защиты детей и Всемирный день молока. В преддверии этих праздников мы приглашаем семьи с детьми в парк Строителей на развлекательную программу с конкурсами, призами и подарками.

Время проведения – с 12.00 до 15.00.

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Данное мероприятие – это совместный проект Псковской Ленты Новостей и Псковского городского молочного завода, организован при поддержке «КофеШколы», ООО «Псковдент» и других партнеров. Также благодарим официального партнера 25-летия ПЛН ООО «Центр кровельных и фасадных систем».

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