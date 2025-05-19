Общество

Маленький ад (18+)

В ночь на 21 мая псковские зоозащитники ликвидировали «котопритон». Из квартиры в многоэтажке на проспекте Энтузиастов изъяли 44 живых кошки, многие из которых были сильно истощены, и 9 трупов. Животные содержались в антисанитарных условиях без еды и воды: вместо лотков, мисок, лежанок и когтеточек - горы мусора и фекалий. Женщина, которая организовала «приют», неоднократно попадала в поле зрения общественности, и, по некоторым данным, уже ищет новых подопечных. Тем временем волонтёры занимаются выхаживанием забранных у неё питомцев и выяснением причин смерти тех, кто не дождался помощи.

Обозреватель Псковской Ленты Новостей побеседовала с участниками «спасательной операции» и выяснила подробности, которые никого не оставят равнодушным.

Квартира на проспекте Энтузиастов

«Просто повезло»

Зоозащитники забили тревогу в начале апреля. За месяц до этого к ним обратился владелец коттеджа, расположенного в деревне Родина. Он сообщил, что сдаёт помещение женщине, и однажды решил проверить, как обстоят дела в доме. Мужчина был в ужасе от того, что увидел: от хорошего ремонта не осталось и следа, повсюду виднелись горы мусора и фекалий, среди которых бегали десятки кошек. Он сделал несколько фото и пошел в региональную общественную организацию «Зоозащита», сотрудники которой сразу поняли, что имеют дело с частным псковским «приютом» под названием «Шануар», который давно вызывал массу вопросов. Подключились многие активисты, в том числе начинающий волонтёр Василиса Иванова.

Она оказалась единственной, кто смог выйти на контакт с женщиной, содержавшей животных, и попасть в коттедж. На протяжении трёх недель они вместе пытались навести порядок, параллельно вывозили животных в квартиру на проспекте Энтузиастов, как впоследствии оказалось, принадлежащую матери организатора «приюта». В общей сложности туда отправились 53 особи, 11 из них, по мнению волонтера, нуждались в помощи врача. Многие неравнодушные тогда заявили о готовности помочь не только с уборкой, но и с лечением, обработкой, передержкой животных. Однако Ирина Ш., которая их приютила, отказывалась от помощи, и в один момент перестала выходить на контакт даже с Василисой. Волонтер оказалась в «чёрном списке», как и многие другие зоозащитники Пскова, дверь в квартиру никто не открывал.

Коттедж в Родине

Тогда было решено озвучить проблему в публичном пространстве. В соцсети «ВКонтакте» была создана группа «КОТоПРИТОН Рины Ш. Псков 2025 год», в которой вёлся сбор всей имеющейся информации, параллельно зоозащитники обратились за помощью в СМИ. 10 апреля на волнах «ПЛН FM» вышла передача «Зверьё моё», в которой Василиса Иванова озвучила подробности произошедшего в надежде на то, что правоохранительные и иные органы обратят внимание на сложившуюся ситуацию, и организатор «псевдоприюта» выйдет на связь.

Этого не произошло. Почти два месяца активисты пытались добиться вмешательства полиции, органов исполнительной власти и других инстанций, однако ситуация оставалась без изменений. В помещение на Энтузиастов долгое время не удавалось попасть - хозяйка никому не открывала дверь. По словам волонтёров, участковый приезжал по указанному адресу не менее 10 раз, но Ирина Ш. общалась с ним либо по телефону, либо через закрытую дверь.

С повышением температуры воздуха соседи стали жаловаться на зловонные запахи, доносящиеся из квартиры на шестом этаже, которые с каждым днем усиливались. Больше всего страдали те, кто жил выше.

Попасть в помещение удалось вечером 20 мая, когда Василиса в очередной раз прибыла на место с целью достучаться. И наконец-то повезло: дверь открылась, но к тому, что за ней скрывалось, никто оказался не готов.

Источник эпидемии

Первое, что увидела волонтёр в приоткрытую дверь, - захламленное помещение и животные, которые практически не двигались. Беседа с хозяйкой сразу не заладилась, на шум вышли соседи, и, возможно, именно их неравнодушие помогло спасти десятки жизней.

«Мы даже не понимали, живы коты или нет. Ирина Сергеевна стала кричать, вызывать полицию. Мы тоже вызвали. Нас на тот момент уже стояло человек девять на площадке, и каждый звонил в полицию по несколько раз. Мы ни на минуту не утихали: «А когда приедет опергруппа?», «Уже выехали?», «Через сколько минут будете?», «Где вы?» Мне сейчас уже кажется, что почти весь город звонил и говорил: «Здесь трупы котов и гражданка, которая не желает с ними расставаться». Через час с копейками полиция приехала», - вспоминает Василиса Иванова.

Затем пришлось дожидаться прибытия представителей «Зоозащиты» и адвоката Ирины Ш., в противном случае она отказывалась пускать кого-либо в своё жильё. В приюте «Лесопилка» на тот момент подходил к концу тяжелейший операционный день, руководитель организации Вера Короткова завершала осмотр животных и собиралась ехать домой. Но тут раздался звонок, и она помчалась на проспект Энтузиастов. По дороге обзванивала других волонтёров с просьбой приехать на место всех, кто находится рядом. Василиса в это время кинула клич в соцсетях, и спустя некоторое время возле многоэтажки скопились десятки людей с переносками, идеями, предложениями.

«Когда я прилетела на место, все стояли во дворе и на лестничной клетке, внутри были только полиция и хозяйка. Я объяснила, что у нас имеется постановление об изъятии животных, но оно осталось дома, нужно было ждать, пока привезут. Этот документ дает нам право, как зоозащитной организации, вмешаться, если животным нужна помощь. Мы не можем насовсем забрать чье-то имущество, а животные к нему приравнены, но вправе изъять на время, до улучшения условий содержания», - пояснила председатель ПРОО «Зоозащита» Вера Короткова.

Изъятие животных

Она заметила, что организация часто пользуется своим правом на изъятие, но ещё ни разу не возвращала животных обратно. По той простой причине, что ни один из хозяев не устранял недочёты, которые привели к критическому состоянию питомца. С учётом этой практики зоозащитница считает, что люди не меняются, и если гражданин устраивает «свинарник», не обеспечивает должный уход подопечным, не является добропорядочным, таким он и остаётся.

За прошедшие года она видела много ужасов, забирала животных из самых разных условий, но в квартире Энтузиастов оказалось что-то «нереальное», чуть ли не «потустороннее». Как только заветное постановление было на руках, полиция дала добро, зоозащитников пустили в помещение, и они буквально потеряли дар речи.

«Сказать, что мы были шокированы, - это ничего не сказать. Мы зашли в самый настоящий ад, наверное, он именно так выглядит. В голове не укладывается, что в этом всём живёт молодая женщина, полная сил, я бы даже сказала, красивая женщина, и вместе с ней находятся ещё сорок с лишним животных в трехкомнатной огромной квартире, из которой ей удалось сделать маленький ад. Как и где животные спали, что они ели, из чего пили - неизвестно, потому что ничего напоминающего миски, спальные места обнаружено не было. Повсюду грязь и смрад, сплошные катакомбы из испражнений и мусора хозяйки жилья, это ужасно. У нас разные случаи бывали - неухоженность будки, собаки в воде по колено, совсем короткая цепь, и тогда это казалось ужасным. С этой квартирой ничто не может сравниться, там даже не антисанитария, а источник возможной эпидемии», - Вера Короткова до сих пор под впечатлением от увиденного.

Неприглядную картину дополнял запах, который в первые же минуты вызвал сильный рвотный рефлекс, после начали слезиться глаза. Постоянно хотелось вдохнуть свежего воздуха или сделать глоток воды, но было не до этого: животных надо было ловить, поднимать с пола, устланного фекалиями, пропитанного мочой, искать забившихся от страха по углам.

Выдающийся случай

Ситуацию усугубляло отсутствие света. «Мы приехали около восьми вечера, а разъезжались оттуда в третьем часу ночи. В трехкомнатной квартире работала только одна лампочка. И несколько человек в этой вони ползали с фонариками по всем углам, среди каких-то мешков, грязи, экскрементов, разломанных вещей в поисках котов. Слушали каждый шорох, чтобы достать всех живых. И достали - 44 кошки и кота. Ещё один был обнаружен мёртвым. Труп был уже вздувшийся, разлагался посреди этого всего, и она (хозяйка - прим. ред.) на глазах у следственно-оперативной группы пыталась его спрятать в тумбочке», - со слезами на глазах рассказывает Василиса.

Она недоумевает, как можно было довести до такого состояния квартиру, которую видела буквально пару месяцев назад. Мисок и лотков тогда тоже не было, смущала и небольшая площадь, где были заперты животные, но то, что произошло теперь, повергло в шок. Под впечатлением от увиденного волонтёр выложила в интернет видео, которое сняла в первые минуты нахождения в квартире.

«Я хочу попросить прощения за свои эмоции, может, это не стоило размещать в сети. Ребята, вы не представляете, что там было. Во-первых, запах, во-вторых, вообще ни одного сантиметра свободного, чистого пространства. Мы не смогли воспользоваться ни одной коробкой, переноской, которые находились в квартире, потому что всё было изгваздано до потолка. Мы не нашли спального места, где размещалась сама хозяйка. Это кошмар. Я такого не видела ни в одном фильме и даже не могла представить, что с этим придется столкнуться воочию», - обратилась Василиса Иванова ко всем неравнодушным, кто помог в тот день и не остаётся в стороне сегодня.

Она поблагодарила всех, кто молниеносно откликнулся, бросил свои дела и примчался с других краев города с переносками, с сумками, кто помогал упаковывать, транспортировать животных. Волонтеры не ожидали такой поддержки. В общей сложности приехало порядка 50 человек, большинство из них - не имеющие отношения к зоозащитной деятельности люди, которые буквально на руках выносили животных, стояли в подъезде, подавали переноски и принимали пойманных котов. «Люди стояли до последнего. Вместе ждали её юриста - молодого человека, который приехал, посмотрел на это всё и сказал: "Простите, я в этом участвовать не буду", - развернулся и ушел. Около полутора часов ждали бригаду психиатрической помощи, так как было неадекватное поведение со стороны Ирины: на глазах у всех она билась головой о всяческие поверхности, падала и кричала: "Ой, это вы меня ударили", "Вы меня толкнули"», - по словам волонтёра, даже сотрудники полиции, многое повидавшие, отметили, что с подобным не сталкивались. Прибывшие на место медики также констатировали, что не раз проводили работу с «собирателями» животных, но такое видят впервые.

Первое фото сделано почти два месяца назад, второе - перед изъятием

«Запели хором»

Половину спасенных четвероногих забрала сама Василиса, другие отправились на передержку к опытному волонтёру Юлии Риттер. Неравнодушный пскович подогнал к подъезду свою «Газель», чтобы всех транспортировать за один раз.

«В квартире буквально катакомбы, куски мебели, матрас, мешки, кастрюли. Воздух будто густой. Коты напуганы. На некоторых я думала, что они дикари до дури. Кусались страшно! Два раза кот прилетел мне прямо в лицо, я от страха упала назад. Обвалялась, конечно, знатно… Давайте думать, что в шоколаде. В 2:00 всех живых вынесли из ада, в 4:00 я разместила 22 кота в пункте и поехала домой спать. В 12:00 я уже в пункте. Всего 10 часов спокойствия, чистой воды, еды, и те дикари бросились в ноги ласкаться. Мурчание наполнило комнату. Конечно, кто-то до сих пор ужасно напуган, кто-то очень слаб. Я постаралась забрать к себе самых слабых, имея опыт, думаю, это более правильное решение», - написала на своей странице Юлия Риттер.

Вера Короткова подтвердила, что поначалу казалось, что часть животных дикие: они кусались, вырывались, кричали. Но буквально через несколько часов на чистых передержках «запели хором». «Представляете, в каждой передержке по двадцать два урчащих кота. Они поняли, что они в чистоте, напились воды - первое время все только жадно пили, не ели. Это просто измученные голодом, жаждой и страхом животные. Там и породистые мейн-куны, практически все подростки, и совершенно обычные Мурки и Васьки разного возраста. По многим сложно сказать, сколько им лет, с учётом обстоятельств их жизни, но не думаю, что много», - отметила руководитель «Зоозащиты».

В одной из спасённых кошек она узнала свою подопечную, несколько лет назад отданную на передержку Ирине Ш. Тогда в приюте «Лесопилка» не было кошачьего отделения, но кошки «сыпались» со всех сторон, и их временно передавали волонтёрам с условием, что заберут их обратно, как только подготовят подходящие условия. Белую кошку удалось вернуть только спустя несколько лет, её обнаружили в квартире на Энтузиастов в крайне плачевном состоянии.

«Конечно, все черные кошки похожи друг на друга, и все белые тоже. Но, скорее всего, это наша кошка. Ей должно быть около семи-восьми лет, но выглядит на все пятнадцать после таких условий содержания. Не помню, как она к нам поступила, скорее всего, подбросили, мы обратились к волонтерам, откликнулась Ирина Ш. Это было порядка 6-7 лет назад, мы тогда ещё не знали, кто это. Люди говорят, что на тот момент она была в адеквате. Отдали с условием, что как только у нас освободится место, мы эту кошку заберем. Буквально через две недели связались с просьбой вернуть, и тут началось: "Да нет, зачем, ей и тут хорошо, у меня прекрасные условия, у вас таких нет". А у нас ее быстро забрали бы - очаровательная белая кошка, ручная, поющая. В итоге мне было сказано, что кошку отдали замечательному человеку, никакие адреса нам не передали, я была занесена в «черный список», как и многие другие люди, которые пытались искать с ней общий язык», - поделилась Вера Короткова.

Самое страшное позади

Днём 21 мая волонтёры в сопровождении полиции вернулись в злополучную квартиру с целью проверить, не пропустили ли кого-то в суете и темноте. Но живых обнаружить не удалось, нашлись только трупы в холодильнике: тела двух мейн-кунов, четырех котят и двух чёрных взрослых метисов.

«Одна кошка явно умерла во время родов в результате кровотечения. Может, сказалось истощение, роды были сложные. Она просто истекла кровью, а хозяйка ничего не сделала, никуда не обратилась. Хотя ежедневно ей весь город писал, мол, если вам нужна какая-то поддержка, помещения для животных, стационар, напишите - мы готовы хотя бы одного кота у вас забрать, пролечить, может быть, вы правда не справляетесь. Она всем отвечала, что все в порядке, "Вы что, мне не доверяете? Это же все клевета. Про меня какую-то ерунду рассказывают". А в итоге за два месяца девять трупов», - снова не смогла сдержать слезы Василиса.

Вера Короткова добавила, что кошка, которая умерла при родах, была завернута в ткань вместе с маленькими новорожденными котятами. Это говорит о том, что стерилизации не велись. К тому же, среди живых мейн-кунов много подростков, совсем юных котят, которые похожи друг на друга - значит, они плодились непосредственно в «приюте», процесс размножения не прекращался.

Все животные на данный момент находятся на двухнедельном карантине. «Огромная удача, что они выжили. Впереди следующий этап, уже по спасению выживших. Надеемся, что мы больше никого не потеряем, что все останутся жить, всё самое страшное осталось позади. Есть животные в крайне истощённом состоянии, взрослые весят по 500 граммов. Сильное обезвоживание: как только мы их привезли, в первые полчаса было выпито около 12 литров воды. Всем будет оказываться своевременная помощь, полные обследования. Сегодня первая группа, 10 котов, отправились на УЗИ, сдачу анализов. От результатов исследования будем отталкиваться, в каком лечении они нуждаются. Стерилизация и вакцинация обязательны, ну и, всех надо откармливать», - рассказала о ближайших перспективах Василиса Иванова.

Следующий этап - социализация. Все животные нуждаются в любви и заботе, человеческом тепле и внимании. Некоторые до сих пор боятся людей, но уже реагируют на поглаживания, чаще выходят из укрытий. В «приюте» они привыкли постоянно прятаться, жить в «норах» посреди мусора, лежанки и когтеточки для них в новинку. А вот в лоток уже пошли, вспомнили, что это такое, коты - чистоплотные животные.

Волонтёры верят, что каждый спасенный четвероногий обретёт любящую семью, но об этом пока говорить рано. Передавать новым владельцам животных будут не ранее, чем через две недели. Василиса заметила, что некоторых хотели забрать ещё ночью, прямо на лестничной клетке - люди узнали своих животных, ранее переданных на горе-передержку. Со временем всех четвероногих планируют сфотографировать и выложить снимки в общий доступ. Возможно, кто-то ещё узнает своего бывшего подопечного или присмотрит нового члена семьи.

Пока что желающие помочь животным могут приносить на обе передержки корма, наполнители, старые простыни, впитывающие пеленки, влажные салфетки, средства для мытья полов, дезинфекторы. Кроме того, нужны руки, которые будут помогать с уборкой, и, конечно же, средства на лечение и обследования. Посылки и пожертвования также принимает приют «Лесопилка», который впоследствии передает всё в целости и сохранности по назначению.

Биться до последнего

Помимо заботы о животных у зоозащитников много других хлопот. «Мы будем биться до последнего, Ирина Ш. должна понести за ответственность за свои деяния, мы пойдем в суд. Ждём заключения экспертизы, обнаруженные трупы отдали на вскрытие, которое поможет установить причину смерти. У одного кота отсутствовали глаза. Что это была за травма? Почему он в таком состоянии находился в холодильнике?» - озвучила Василиса вопросы, которые пока остаются без ответов.

Она уверена, что этих и многих других животных можно было спасти. По данным волонтёров, вся эта история длится порядка 10 лет назад, и квартира на Энтузиастов - 9-й адрес, где в условиях антисанитарии содержались обитатели приюта «Шануар».

Напомним, в одном из таких помещений журналисты Псковской Ленты Новостей побывали в марте 2023 года. Трёхкомнатная квартира на Сиреневом бульваре, которая долгое время сдавалась в аренду, оказалась непригодна для жизни после того, как наниматель, Ирина Ш., покинула жильё. Собственникам пришлось делать дорогостоящий ремонт, чтобы ликвидировать следы кошачьей жизнедеятельности. При этом самих животных в квартире тогда не было обнаружено.

По имеющимся данным, их перевезли в тот самый коттедж в Родине. Василиса допускает, что и там были трупы кошек, просто никто не знал, где искать. Она уточнила, что Ирина Ш. неоднократно писала в соцсетях о 115 подопечных, а до квартиры на Энтузиастов доехали только 53.

Слева направо: квартира на Сиреневом бульваре, помещение на проспекте Энтузиастов, дом в Родине

Женщина, собиравшая животных, уже была там замечена. В ночь изъятия подопечных Ирину Ш. поместили в медицинское учреждение, утром она благополучно вернулась домой. Соседи, видевшие её на улице, утверждают, что слышали разговор про «каких-то котят». В связи с этим есть опасения, что женщина возьмёт на попечение новых животных.

Василиса Иванова ещё раз подчеркнула: всё это можно было прекратить много лет назад, просто никто не стал доводить дело до конца, «не бил в колокола настолько масштабно», не распространял информацию. «Мы забили тревогу два месяца назад, кричали о том, что у нее больше 10 кошек находятся в критическом состоянии. Чем это все закончилось? Нас никто не пустил на порог, никто не услышал, в итоге 9 трупов. Это все можно было предотвратить», - уверена волонтер. Она намерена добиваться того, чтобы владелицу «Шануара» поместили на принудительное лечение и в дальнейшем ей запретили содержать животных.

«Очень хочется верить, что этому придёт конец. Нельзя, чтобы человек и дальше безнаказанно занимался такой живодерской деятельностью. В голове не укладывается: ты живешь, а рядом трупы, коты, которые умирают на твоих глазах, угасают. Откликнулись люди из разных городов, кто-то пишет, что деньги ей переводили и не знали, на что, другие узнали своих животных. Заводчики ей передавали питомцев, просили потом фотографии, она говорила, мол, «занята, некогда, вы что мне не доверяете, да все хорошо, он живой». Вот, теперь "живого" в холодильнике нашли», - вздохнула Василиса.

Волонтёры обращаются ко всем владельцам, особенно, из других городов: будьте внимательнее при передаче животных в другие руки. А также просят не отдавать подопечных Ирине Ш., не верить её разговорам о том, как она заботиться о животных, спасает бездомных. «Она хороший манипулятор, поэтому при большом желании может расположить к себе кого угодно. Интеллигентная женщина, начитанная, любит поддержать беседу, хорошо выглядит. Рассказывает, что бездомные у нее живут в одном помещении, личные коты в другом. Когда-то давно девочек-волонтеров запускали в одну комнату, там стояли когтеточки, всё было достаточно чисто», - добавила Василиса Иванова, которая вместе с псковичами убедилась в обратном.

Туманные перспективы

Летом 2022 года Ирина Ш. приютила 45 котов, вытащенных из-под завалов в Мариуполе, их судьба до сих пор под вопросом. Волонтёры опасаются, что никого из этих животных давно нет в живых. Тем более, что к месту их содержания на улице Пражской у зоозащитников и владельца помещения также были вопросы. Проверить условия пребывания четвероногих так и не удалось, в сентябре они были вывезены в неизвестном направлении.

«Всем подопечным «Шануара» пришлось много раз переезжать, в том числе нашей белой кошке. Молю Бога, чтобы она выжила. Что ей пришлось пережить, страшно представить. Очень больно осознавать, что своими руками отдал в ад прекрасное животное… Той ночью я вытащила её из грязи, держала в руках, и лились неуправляемые слезы. Это какая-то несправедливость, чувство вины перед всеми этими 44 животными. Кого-то мы могли спасти год назад или раньше, мы бились, но упирались во что-то, пробуксовывали и останавливались. Не было такой Василисы, которая сказала: «Надо идти до конца, раз мы взялись спасать, мы должны». А ведь она, как и все, имеет работу, семью, но смогла всё это отодвинуть на второй план, нашла в себе силы, желание прекратить этот ад было слишком сильным. Никто из зоозащитных организаций и отдельных волонтеров не мог себе позволить эту роскошь - отодвинуть всю свою жизнь со всеми домашними и общественными проблемами. Двадцать четыре на семь человек занимается только одним вопросом, она стала настоящим ангелом для этих котов», - подчеркнула Вера Короткова.

Она констатировала: волонтер хваталась за любые ниточки, круглосуточно сидела в интернете, искала важную информацию, стучалась в закрытые двери, обивала пороги кабинетов чиновников и правоохранителей, «доказывая, что в городе живет ненормальная женщина, издевающаяся над животными». Просила сделать хоть что-нибудь, предоставила фото, видео, нашла десятки людей, которые когда-либо связывались с Ириной Ш., высылали ей деньги, посылки огромными партиями. «Приюты, которые сами всегда нуждаются, тоже делились. Все это Василиса выяснила вплоть до адресов и дней, когда что происходило, предоставила в правоохранительные органы, которые ничем особо не помогли. Какой-то луч света помог, стечение обстоятельств, что дверь в квартиру открылась перед Василисой и ещё несколькими людьми», - продолжила руководитель «Зоозащиты».

Кошек благополучно вывезли из «котопритона»

По её мнению, перспективы собирательницы животных очень туманны, учитывая особенности российского законодательства и системы принудительного лечения психически нездоровых людей. Последняя, утверждает зоозащитница, вовсе работает. Что касается обращения в суд, придётся потрудиться, чтобы доказать, что человек действительно нарушает закон. Вера Короткова заметила, что существует уголовная ответственность за жестокое обращение с животными, а также административная за ненадлежащее их содержание. Но ни от правоохранительных органов, ни от органов исполнительной власти волонтеры пока не получили нужного отклика, в том числе и по другим вопросам, связанным с защитой животных.

В связи с этим они намерены придать ситуации максимальную огласку, чтобы, как минимум, люди знали, кому не стоит отдавать животных и переводить деньги на их содержание. Если остановится поток средств, «Шануару» придет конец, считают волонтеры. По их данным, «приют» получал весьма солидную поддержку, в основном, из дальних регионов — Сахалина, Дальнего Востока.

Если это не остановить, «собирательница» может продолжить свое дело. «Потому что ее жизнь - вот в таком аду, она существует в какой-то своей плоскости, не замечает антисанитарии, грязи, она может съесть то, что себе купила, и упаковку тут же бросить на пол, под ноги, а не отнести в мусорное ведро. Повторюсь: люди не меняются, она так и будет жить, если врачи не помогут ей по-другому смотреть на реальность. Сейчас она смотрит своими глазами, которые не видят того, что видим мы, возможно, даже балдеет от этих запахов, может, они ее успокаивают. Хотя при разговоре она кажется абсолютно адекватной. Я не знаю, что в голове у человека, и как можно спать в комнате рядом с холодильником, в котором лежат восемь трупов, а в соседней комнате ещё один разлагающийся, пахнущий на всю квартиру. Как можно ложиться спать на кусочек кушетки, вокруг которой всё устлано фекалиями, расстелив себе одноразовую пеленку? Нормальный человек никогда этого не поймет», - подытожила Вера Короткова.

Редакция ПЛН в свою очередь просит правоохранителей, органы государственной и исполнительной власти обратить пристальное внимание на сложившуюся ситуацию и сделать всё возможное, чтобы в дальнейшем не допустить подобных инцидентов, которые несут угрозу не только животным, но и населению.

Ульяна Лаблюк, фото предоставлены волонтёрами