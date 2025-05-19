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Почетную грамоту губернатора Псковской области вручили Элле Памфиловой

Вопросам развития избирательной системы Псковской области была посвящена встреча губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и председателя Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Эллы Памфиловой, сообщили Псковской Ленте Новостей в правительстве региона.

Фото здесь и далее: правительство Псковской области

Михаил Ведерников поблагодарил Эллу Памфилову за поддержку, которая оказывается региону, и за решение принять участие в Форуме территориальных избирательных комиссий, посвященному внедрению информационных технологий.

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«Со стороны правительства области мы конструктивно, открыто, на постоянной основе работаем с избирательной комиссией региона, создаем условия, способствующие обеспечению законности и легитимности избирательного процесса. В 2021, 2022 годах мы практически полностью обновили материально-техническую базу. Создали собственную региональную систему видеонаблюдения», — подчеркнул Михаил Ведерников.

Особый акцент глава региона сделал на работе с ветеранами СВО, на их активном участии в избирательных циклах разных уровней. Глава региона рассказал про важный кадровый проект «Герои земли Псковской», который реализуется при поддержке президента и строится по принципу федерального проекта «Время героев».

«Отдельным блоком будем проводить обучение, консультации, семинары, чтобы люди понимали, как организован избирательный процесс, как можно принять участие в кампаниях. Ребята, безусловно, достойные», — добавил губернатор. Элла Памфилова согласилась, что работа с участниками СВО, поддержка семей, увековечение памяти о героях играет очень важную роль.

Элла Памфилова положительно оценила деятельность избирательной комиссии Псковской области. «Очень много интересных идей, которые идут из Псковской области. Ценю креативность, которая присуща моим коллегам из избирательной комиссии области, умение спрогнозировать те или иные вызовы, которых другим еще не видно, а вы уже ухватили. Очень важно, что у власти региона и избирательной комиссии хороший деловой контакт и полное понимание важности качества избирательной системы с точки зрения открытости, доверия, легитимности к выборам», — отметила Элла Памфилова.

Отдельно председатель ЦИК РФ отметила уникальность Форума избирательных комиссий, к которому обращается все большее внимание специалистов среднего звена избирательной системы — территориальных избирательных комиссий из самых разных регионов страны.

Участники встречи обсудили отдельные направления развития региональной избирательной системы. Отдельно участники обсудили работу, которая ведется с молодежью. Для повышения культуры молодых избирателей при содействии правительства области открыт учебный центр «Электориум». Кроме того, с 2020 года в регионе прошли пять Форумов молодежных избирательных комиссий. Последние два года в рамках форума проходит грантовый конкурс Росмолодежи для поддержки проектов.

В завершение встречи Михаил Ведерников вручил Элле Памфиловой почетную грамоту губернатора, отметив большой личный вклад в обеспечение избирательных прав и свобод граждан на территории Псковской области.

Напомним, на территории Псковской области организована деятельность почти 600 избирательных комиссий. С 2018 по 2024 года проведено 227 избирательных кампаний, в этом году пройдет еще 13.