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Александр Савенко Публикаций: 352
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«Гонки по вертикали»: Элла Памфилова в Пскове, «четыре России» и партии перед стартом

27.05.2025 18:05|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию информационно-аналитической программы «Гонки по вертикали». Передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «ПЛН FM». Свое мнение высказывает автор программы, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

 

Центральные темы выпуска.

Элла Памфилова в Пскове. Как областной центр на пару дней превратился в столицу избирательной системы страны, а глава облизбиркома Игорь Сопов узнал о себе много, может, и не нового, но комплиментарного.
Четыре России в одной. На какие группы поделилось общество и что больше всего волнует сограждан — об этом слушателям «ПЛН FM» рассказал директор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров.
Партии перед стартом. Чем в воскресенье закончились праймериз «Единой России» и отчего снова конфликтуют псковские коммунисты?

Одним из центральных событий в общественно-политической жизни региона на минувшей неделе стал традиционный, уже третий по счету, всероссийский форум территориальных избирательных комиссий. Подводя его итоги, следует отметить ряд моментов.

Во-первых, мероприятие в Пскове вышло представительным, в нем участвовало более 100 сотрудников избирательной системы со всей страны. Всех их на церемонии открытия поприветствовали председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова и псковский губернатор Михаил Ведерников.

На форум приехал ряд известных экспертов, и, можно сказать, на пару дней Псков превратился в эдакую столицу избирательной системы всей России.

Во-вторых, весьма интересной оказалась повестка форума. При том, что центральными темами были заявлены цифровая трансформация избирательного процесса и внедрение искусственного интеллекта в работу избирательных комиссий, на самом деле обсуждали куда более широкий спектр вопросов - от итогов избирательных кампаний прошлых лет до того, что только предстоит. Как известно, не за горами одна из важнейших кампаний всего избирательного цикла — парламентская, и о подготовке к ней тоже шла речь.

В-третьих, участники форума делились опытом - и здесь нам особенно интересно, что эксперты раз за разом ставили в пример псковскую областную избирательную комиссию. Как отметила председатель ЦИК Элла Памфилова, псковский облизбирком во главе с Игорем Соповым умеет креативно работать, «привозит в Москву свою аналитику, которая работает на опережение - еще, может быть, нигде это не появилось, а мы увидели это, проанализировали, привезли предложения». А приглашенный на форум известный российский политолог и социолог, генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров в продолжение слов главы Центризбиркома отметил, что Игорь Сопов имеет влияние и известность на федеральном уровне.

Валерий Федоров, генеральный директор ВЦИОМ: Активный парень, ищущий, часто выдвигает инициативы интересные, которые потом на федеральном уровне прорастают и облекаются в законопроекты. То есть получается, Псковская область с электоральной точки зрения не очень большой регион, но активный и интересный.

Эти и другие комментарии главы Всероссийского центра изучения общественного мнения прозвучали в эфире радио «ПЛН FM». По уже сложившейся традиции Валерий Федоров во время очередного визита в Псков находит время и приходит к нам в студию, чтобы ответить на вопросы и рассказать об изменениях в общественном мнении, закономерностях и парадоксах — я бы сказал, приходит, чтобы поставить диагноз обществу. Это было уже третье большое интервью с одним из ведущих российских политологов и социологов. Валерий Федоров отметил, что в настоящее время россиян куда больше, чем внутренняя политика и выборы, волнуют другие вопросы. Как было сказано, «есть вещи поважнее» - внимание людей сосредоточено на происходящем в мире, на фронте, с российской экономикой, еще на вопросах, скажем так, исторической политики. По словам социолога, отношение к специальной военной операции как сформировалось в феврале-марте 2022 года, так с тех пор принципиально не менялось. Общество разделилось на 4 условные группы — четыре России, согласно классификации ВЦИОМ и холдинга «Минченко Консалтинг» во главе с политологом Евгением Минченко, который, кстати, является частым экспертом на радио «ПЛН FM» и комментирует для наших слушателей темы российской политики.

Итак, что это за группы, сформированные в зависимости от отношения людей к СВО?

«Россия воюющая» — те, кто максимально вовлечены в происходящее не только телом, но и духом. Кто считает, что мы должны идти до конца, до последнего, а переговоры — это риск новых Минских соглашений, когда плоды военной победы могут быть украдены. Далее - «Россия глубинная», основная часть нашего общества, которая живет не очень богато — и, как все мы понимаем, для многих здесь актуальны вопросы выживания… «Россия столичная» - это не только Москва и Санкт-Петербург, а верхняя часть зажиточной части общества, верхний средний класс и все, кто живет еще лучше. Это, по Федорову, бенефициары мира: к военным действиям они относятся «не очень позитивно», но вместе с тем ни в какой оппозиции не находятся. И совсем небольшая группа — «Россия уехавшая»— те, кто негативно смотрят на всё происходящее. Они за мир любой ценой и на любых условиях. Подробнее об этом — в записи интервью на Псковской Ленте Новостей, в нашей группе в соцсети «ВКонтакте» и в публикациях на сайте. Там же вы можете ознакомиться с прогнозом директора ВЦИОМ на выборы-2026. Если коротко: количество парламентских партий не изменится, то есть в Госдуме будет, как и сейчас, пять партий — именно те, что представлены в ней в настоящее время. Новых фракций там не появится.

- Эх, Киса, мы чужие на этом празднике жизни (из фильма «Двенадцать стульев»).

Другое дело, что партийный расклад в Госдуме может измениться: кто-то пойдет вверх, кто-то потеряет позиции. И тут многое зависит от самих политических объединений. «Единой России» надо найти идентичность, ибо — что такое ЕР? правильно: партия, которая двадцать с лишним лет за Путина. А теперь выяснилось, что за него «вообще все». То есть партий у нас много, и вроде бы они очень разные идеологически, но по сути все слились в одну большую супер-партию, отметил политолог. По его мнению, и перед другими объединениями стоят серьезные вызовы. КПРФ нужна «новая кровь», эсерам необходимо обрести собственное лицо, а что касается ЛДПР, то инерция, которая была задана Владимиром Жириновским, не будет вечной — и надо что-то придумывать.

Это что касается федерального уровня, а о том, что происходит в региональных отделениях партий в Псковской области поговорим в заключительной части программы «Гонки по вертикали».

В минувшее воскресенье завершились праймериз «Единой России». По итогам предварительного голосования определены кандидаты на сентябрьские выборы в районах, которые в рамках третьего этапа муниципальной реформы становятся округами, и — это самое интересное — определен кандидат на довыборы в Псковскую гордуму. К этой кампании было привлечено больше всего внимания - и не только потому, что областной центр, но и по другим причинам, в том числе еще и потому, что со стороны одного из участников была заметная кампания, какой на праймериз у нас не было многие годы. Разумеется, я говорю про яркий старт дебютанта региональной политики Антона Мороза, который в рамках ПГ проводил встречи, информировал избирателей, дал интервью Псковской Ленте Новостей и «ПЛН FM».

В полном соответствии с прогнозами, он и стал победителем предварительного голосования — набрал более 70 процентов голосов выборщиков.

Кто станет его соперником от других партий — пока вопрос открытый. Как мы говорили в предыдущем выпуске, от ЛДПР, вероятно, пойдет партийный активист Владимир Ефимов, а остальные, я так понимаю, пока не спешат, хотя конечно пора бы и ускориться.

- Цигель-цигель, ай-лю-лю! (из фильма «Бриллиантовая рука»)

Так или иначе, коммунисты, например, будут определяться (участвовать-не участвовать, если выдвигать кандидатов, то кого именно) только летом. На прошедшем на днях заседании бюро обкома местные зюгановцы, как следует из сообщения их пресс-службы, постановили созвать второй пленум обкома 12 июня и вынести на него вопрос о созыве второго этапа незавершенной конференции Псковского областного отделения партии. Вот, думаю, где-то ближе к нему они и определятся с кандидатурами на выборы и в Пскове, и в районах. Впрочем, сделать это будет непросто — и не только по причине нежелания граждан участвовать в выборах и вообще в работе органов МСУ. Тут дело в другом: ряд райкомов обезглавлены — как мы помним, руководители сложили полномочия в знак несогласия с действиями верхушки обкома, а в некоторых районах, по информации из самой партии, нет людей, которые могли бы заниматься работой. Как следствие — сорвана кампания по сбору подписей в рамках проводимого референдума КПРФ. Как было заявлено на бюро обкома, отсутствует работа аж в семи муниципалитетах - в Гдовском Дедовичском, Дновском, Островском, Печорском, Стругокрасненском, Псковском районных отделениях партии. В целом из плановых 65 тысяч подписей по области почти за четыре месяца собрано всего 17 тысяч.

- Маловато будет! (из мультфильма «И падал прошлогодний снег»)

Фото: пресс-служба Псковского областного отделения КПРФ

При этом официально озвученная цифра у многих, в том числе у ряда членов КПРФ, вызвала сомнения и недоверие. Вдобавок они обвинили руководителей обкома в самопиаре на митинге в Дедовичах, посвященном проблемам сферы здравоохранения. Так или иначе, конфликт внутри областного отделения КПРФ не разрешен и никуда не делся — звучат новые обвинения, и впереди разбор полетов.

Как сообщили в партии, одним из трех вопросов в повестке июньского пленума станет следующий: о фактах грубого нарушения постановления бюро обкома КПРФ «О недопустимости вынесения вопросов кадровой политики в буржуазные средства массовой информации».

Так что будем наблюдать — и за этим, и за другими событиями политической жизни. Уже в начале июня пройдет очередная сессия областного Собрания депутатов, в рамках которой прозучит ежегодный отчет губернатора о работе правительства региона. С одной стороны, это традиционно-ритульное мероприятие. С другой - сбор политических и административно-хозяйственных элит. Так что, посмотрим, во-первых, какие будут откровения в выступлении главы области, во-вторых, интересно и важно, как поведет себя оппозиция, будет ли она задавать острые вопросы, решится ли на выступления с элементами критики. В последнее время представители оппозиции проявляют себя, мягко говоря, не очень ярко. Посмотрим, что будет на сессии.

На сегодня всё. Это были «Гонки по вертикали» с Александром Савенко. Будьте злоровы. И помните: если вы не занимаетесь политикой — политика займется вами!

Теги: #политика
Источник: Псковская Лента Новостей
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