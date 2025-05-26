Политика

«Гайд-парк»: Игорь Сопов о III Форуме ТИК и искусственном интеллекте на выборах. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Гайд-парк», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 22 мая.

Гость студии — председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов.

Ведущий Константин Калиниченко обсудит с гостем итоги состоявшегося в Пскове III Форума территориальных избирательных комиссий и прозвучавшие на нем заявления. Напомним, форум объединил участников из 24 регионов России и Республики Беларусь. Центральной темой разговора стала цифровая трансформация избирательного процесса, внедрение новых технологий и искусственного интеллекта в работу избиркомов. Участие в форуме приняла председатель Центризбиркома Элла Памфилова.