Политика

Элла Памфилова: Псковская область часто идет на опережение

От избирательной системы Псковской области часто исходят предложения, которые масштабируются на всю страну. Об этом председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Элла Памфилова заявила в преддверии третьего всероссийского Форума территориальных избирательных комиссий, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Я не впервые в Пскове, пятнадцать лет назад была здесь. Псковская земля не отпускает, потому что здесь очень мощная энергия, сила духа. У меня самые хорошие впечатления от поездки пятнадцатилетней давности, сейчас я еще не могла толком на все посмотреть, но то, что я увидела и вижу — невероятно красивый город, зеленый, чистый. Видны перемены в лучшую сторону за эти годы», — сказала Элла Памфилова.

Она отметила, что Избирательная комиссия Псковской области очень современная и креативная.

«Одно удовольствие работать и взаимодействовать с вашей областью. С губернатором Михаилом Ведерниковым мы общаемся на одном языке, потому что он в курсе всех проблем, от него исходит хороший отклик, понимание задач, которые стоят перед ним. Как всегда, на Псковской земле от моих коллег исходит пакет очень умных, толковых и современных предложений, которые потом мы будем масштабировать в рамках всей России. От форума ожидаю только этого. Так было всегда. Часто именно Псковская область идет на опережение. Здесь впервые выявляются какие-то проблемы, на них поступают грамотные предложения, которые потом набирают масштабы всей России», — добавила Элла Памфилова.

22–23 мая в Пскове проходит III Форум территориальных избирательных комиссий. Это ежегодное мероприятие для сотрудников избирательной системы, которое собирает лучшие практики территориальных избирательных комиссий страны.