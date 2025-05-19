Элла Памфилова: Псковская область часто идет на опережение

От избирательной системы Псковской области часто исходят предложения, которые масштабируются на всю страну. Об этом председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Элла Памфилова заявила в преддверии третьего всероссийского Форума территориальных избирательных комиссий, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Она отметила, что Избирательная комиссия Псковской области очень современная и креативная.
«Одно удовольствие работать и взаимодействовать с вашей областью. С губернатором Михаилом Ведерниковым мы общаемся на одном языке, потому что он в курсе всех проблем, от него исходит хороший отклик, понимание задач, которые стоят перед ним. Как всегда, на Псковской земле от моих коллег исходит пакет очень умных, толковых и современных предложений, которые потом мы будем масштабировать в рамках всей России. От форума ожидаю только этого. Так было всегда. Часто именно Псковская область идет на опережение. Здесь впервые выявляются какие-то проблемы, на них поступают грамотные предложения, которые потом набирают масштабы всей России», — добавила Элла Памфилова.
22–23 мая в Пскове проходит III Форум территориальных избирательных комиссий. Это ежегодное мероприятие для сотрудников избирательной системы, которое собирает лучшие практики территориальных избирательных комиссий страны.