Общество

Ирина Столова: Я не следую за быстрой модой и покупаю более качественные вещи из натуральных материалов

Заведующая сектором маркетинга детской экологической библиотеки «Радуга» Ирина Столова поделилась своими экологическими привычками в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Ирина Столова использует шоппер. По её словам, это очень удобно не только с точки зрения экологии, но это ещё и практично. Пакеты очень быстро теряют свой приличный вид, форму и функциональность.

«Я не следую за быстрой модой и покупаю более качественные вещи, которые будут изготовлены из натуральных материалов и прослужат долго. А старые вещи передаю либо в благотворительный фонд, либо в проект "поменяйся" в Пскове», - рассказывает Ирина Столова.

Также она всегда использует многоразовые бутылки для воды.

«Я пытаюсь сортировать отходы, но это выходит с переменным успехом», - поделилась гостья.