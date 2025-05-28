ЕГЭ по русскому языку сдают выпускники в Псковской области

Единый государственный экзамен по русскому языку сдают выпускники Псковской области сегодня, 30 мая.
Следующие дисциплины будут сдавать:
Ранее для выпускников, которые не преодолели минимальный порог по двум основным предметам (русский язык и математика), был только один дополнительный период — осенью. С 2024 года будущие абитуриенты могут пересдать один из предметов по выбору уже в июле (до конца приемной кампании в вузах): 3 и 4 числа.
Резервные дни существуют для тех школьников, которые в основной период не смогли сдать экзамен по уважительным причинам. Также в расчет берется совпадение дат проведения экзамена по выбранным предметам, удовлетворение апелляции о нарушении порядка проведения ЕГЭ. В 2025 году резервные дни основного периода назначены на следующие даты:
Напомним, что законодательством устанавливается продолжительность времени сдачи каждой дисциплины в ЕГЭ. Самыми продолжительными в текущем году являются экзамены по математике профильного уровня, физике, информатике и ИКТ, литературе, биологии. На них для выпускников выделили по 3 часа 55 минут.