Общество

Студотряды проводят мастер-классы по народным играм на детском празднике в Пскове

В рамках праздника «Все лучшее — детям!», проходящего в честь 25-летия Псковской Ленты Новостей, псковское молодежное движение «Союз студенческих отрядов» запустило серию занятий и мастер-классов, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Площадка собрала несколько десятков маленьких псковичей, где им рассказывают о традиционных играх и русских забавах. Дети знакомиться с историей и осваивают правила старинных игр.

С полной программой праздника вы можете ознакомится ниже.

Праздник «Все лучшее — детям!» – это совместный проект Псковской Ленты Новостей и Псковского городского молочного завода, организован при поддержке «КофеШколы», ООО «Псковдент» и других партнеров. Также благодарим официального партнера 25-летия ПЛН ООО «Центр кровельных и фасадных систем».

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