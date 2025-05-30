Общество

Дрессированные собаки устроили веселое представление на детском празднике в Пскове

Клуб «Счастливые пёсы» представили на празднике шоу дрессированных собак на празднике «Все лучшее — детям!», который проходит сегодня, 31 мая в парке Строителей в Пскове в рамках 25-летия Псковской Ленты Новостей, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Во время мероприятия четвероногие артисты продемонстрировали зрителям захватывающие трюки, способные впечатлить даже искушенных зрителей.

Дети и взрослые получили массу положительных эмоций от выступлений питомцев клуба «Счастливые пёсы». Этот праздничный день стал ярким событием в культурной жизни Пскова.

Напомним, что в парке Строителей проходит праздник «Все лучшее — детям!» к 25-летию ПЛН.

В преддверии Дня защиты детей ПЛН вместе с партнерами подготовила для юных гостей насыщенную развлекательную программу с конкурсами, играми, угощениями, призами и подарками.

Данное мероприятие – это совместный проект Псковской Ленты Новостей и Псковского городского молочного завода, организован при поддержке «КофеШколы», ООО «Псковдент» и других партнеров. Также благодарим официального партнера 25-летия ПЛН ООО «Центр кровельных и фасадных систем».

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