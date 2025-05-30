Общество

«Главное - порадовать детей»: подарки дарят юным псковичам на празднике к 25-летию ПЛН

Сегодня в Пскове проходит первое мероприятие в рамках празднования 25-летия Псковской Ленты Новостей. Об этом рассказала организатор мероприятия Анна Костикова.

«Мы открыли этот замечательный праздник, посвященный Дню защиты детей и Всемирному дню молока. Это первое мероприятие, детское, и оно говорит о том, что Псковская Лента Новостей всегда поддерживает будущее, а будущее — это наши дети, наши читатели», — отметила Анна Костикова.

Она подчеркнула, что редакция постоянно следит за жизнью молодежи и активно освещает события, происходящие в городе.

«Мы пишем много новостей о жизни молодежи, о том, что то происходит в нашем городе. Более того, мы всегда готовы помочь, когда дети пропадают, и рассказываем о том, какие образовательные и развлекательные мероприятия проходят в Пскове», — добавила организатор.«Наш коллектив очень молодой, и мы за будущее, за детей. Концепция сегодняшнего праздника заключается в том, что для детей хотя бы раз в год в этот прекрасный день должно быть всё бесплатно. Мы подготовили замечательные подарки, призы, интерактивные игры, как интеллектуальные, так и спортивные», — рассказала она.

Анна Костикова отметила, что главное — это радость детей: «Сегодня должно быть много подарков и призов, и самое главное, что всё бесплатно, потому что это лучшее для детей».

Она также выразила благодарность партнёрам ПЛН и администрации города Пскова за помощь в организации праздника.



Напомним, праздник продолжится в парке Строителей до 15.00.

Праздник «Все лучшее — детям!» – это совместный проект Псковской Ленты Новостей и Псковского городского молочного завода, организован при поддержке «КофеШколы», ООО «Псковдент» и других партнеров. Также благодарим официального партнера 25-летия ПЛН ООО «Центр кровельных и фасадных систем».

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