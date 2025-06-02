Общество

Дефицит медработников в Псковской области составляет порядка 550 человек

Дефицит медицинских работников в Псковской области составляет порядка 550 человек. О состоянии сферы здравоохранения отчитался губернатор Михаил Ведерников в рамках 45-й сессии Псковского областного Собрания депутатов 3 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Благодаря реализуемым мерам поддержки в 2024 году впервые трудоустроены 95 врачей и 128 средних медработников. Дефицит кадров на 1 января 2024 года – 305 врачей и 426 средних медработников. На 1 января 2025 года – 289 врачей и 258 средних медицинских работников», - сообщил Михаил Ведерников.

Он добавил, что особенно важен факт того, что сохраняется тенденция к снижению дефицита медицинских кадров.

«В этой части хочу поблагодарить вас, уважаемые депутаты. Положительная динамика в сфере обеспечения медицинскими кадрами – это результат действия нашей региональной программы, разработанной при вашем активном участии. По ней для поддержки медицинских работников предоставлено 9 служебных квартир, компенсации за найм жилья получили 100 медиков, а 7 врачам оказана помощь в выплате ипотеки», - сказал губернатор.

Также он сообщил, что финансирование здравоохранения составило 8,9 млрд рублей, из которых почти 600 млн направили на закупку оборудования.