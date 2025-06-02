Антон Мороз: Отчет губернатора демонстрирует значительный прогресс в развитии региона

Представленные губернатором на 45-й сессии Псковского областного Собрания депутатов данные демонстрируют значительный прогресс в социально-экономическом развитии региона, а также заложенный фундамент для устойчивого роста и повышения качества жизни псковичей. Таким мнением поделился вице-президент Национального объединения строителей «Нострой», победитель предварительного голосования «Единой России» по определению кандидата на довыборы депутата Псковской гордумы по округу №3 Антон Мороз в своем Telegram-канале.
Фото здесь и далее: Антон Мороз / Telegram
«Сегодня присутствовал на сессии областного Собрания депутатов, где губернатор Псковской области Михаил Ведерников представил отчёт о результатах работы gравительства за 2024 год. Хочу поделиться ключевыми результатами и впечатлениями!» -рассказал в своем посте Антон Мороз.
Подводя основные итоги губернатора, политик выделил следующие моменты:
Также Антон Мороз заметил, что в ходе исполнения федеральных нацпроектов региону удалось:
Из наиболее важных задач, озвученных губернатором, Антон Мороз перечислил:
«Представленные губернатором данные демонстрируют значительный прогресс в социально-экономическом развитии региона, а также заложенный фундамент для устойчивого роста и повышения качества жизни жителей», - заключил Антон Мороз.