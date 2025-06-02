Общество

Антон Мороз: Отчет губернатора демонстрирует значительный прогресс в развитии региона

Представленные губернатором на 45-й сессии Псковского областного Собрания депутатов данные демонстрируют значительный прогресс в социально-экономическом развитии региона, а также заложенный фундамент для устойчивого роста и повышения качества жизни псковичей. Таким мнением поделился вице-президент Национального объединения строителей «Нострой», победитель предварительного голосования «Единой России» по определению кандидата на довыборы депутата Псковской гордумы по округу №3 Антон Мороз в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Антон Мороз / Telegram

«Сегодня присутствовал на сессии областного Собрания депутатов, где губернатор Псковской области Михаил Ведерников представил отчёт о результатах работы gравительства за 2024 год. Хочу поделиться ключевыми результатами и впечатлениями!» -рассказал в своем посте Антон Мороз.

Подводя основные итоги губернатора, политик выделил следующие моменты:

Консолидированный бюджет региона завершил год с доходами в 71,3 миллиарда рублей, показав прирост в 1,6%.

Государственный долг региона значительно сокращен до отметки в 18,9 миллиарда рублей, что является лучшим показателем с 2017 года.

Благодаря эффективным управленческим решениям, инвестиции в экономику составили свыше 56 миллиардов рублей, создав потенциал для формирования около 3200 новых рабочих мест.

Впервые регион занял лидирующие позиции по темпам роста сельского хозяйства и промышленности, обогнав общероссийские показатели.

Туризм стал значимым источником дохода, обеспечив прирост налоговых поступлений на 22%.

Также Антон Мороз заметил, что в ходе исполнения федеральных нацпроектов региону удалось:

Модернизировать систему здравоохранения, построить новые медицинские учреждения и закупить современное оборудование.

Поддержать рождаемость, увеличить число проводимых процедур ЭКО и оказать финансовую помощь семьям с детьми.

Осуществить масштабную реформу дорожной инфраструктуры, ремонт мостов и благоустройство территорий.

Активизировать образовательные инициативы, создать современные площадки дополнительного образования («Точки роста», «Кванториумы»).

Из наиболее важных задач, озвученных губернатором, Антон Мороз перечислил:

Сокращение дефицита специалистов в здравоохранении и образовательной отрасли.

Развитие инфраструктурных проектов и совершенствование транспортного сообщения.

Укрепление позиций малого бизнеса и привлечение инвесторов.

«Представленные губернатором данные демонстрируют значительный прогресс в социально-экономическом развитии региона, а также заложенный фундамент для устойчивого роста и повышения качества жизни жителей», - заключил Антон Мороз.