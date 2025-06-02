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Экономика

Александр Братчиков: Отчет правительства я оцениваю очень позитивно

03.06.2025 16:20|ПсковКомментариев: 0

Отчет о деятельности правительства Псковской области за 2024 год заместитель председателя Псковского областного Собрания, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков оценивает положительно, свое мнение он озвучил в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«Отчет правительства я оцениваю очень позитивно. В общем-то, мы изначально говорили, принимая бюджет на 2024 год, что бюджет должен быть в первую очередь социально ориентирован. Он такой и есть. Соответственно, большая часть бюджета – это порядка 19 миллиардов рублей – это заработная плата. Десять миллиардов рублей – это социальные обязательства бюджета перед жителями региона. Они выполнены в полном объеме, поэтому я считаю, что бюджет социально ориентированный. Что касается доходов бюджета, это рекордная сумма, больше 70 миллиардов, это самое большое за всю историю Псковской области», — заметил Александр Братчиков.

Он уточнил, что повышение собственных доходов, в первую очередь за счет НДФЛ, говорит о том, что заработная оплата на территории региона растет, это тоже очень позитивно сказывается на жителях.

«Очень важно отметить, что идет рост экономики. Рост сельского хозяйства больше 130%, развивается и промышленное производство. Опять же, мы можем констатировать, что это большая заслуга правительства, в первую очередь, губернатора. Также хочется отметить, что жилье для детей-сирот приобретается. Также хочу отметить привлечение дополнительных средств со стороны федерального бюджета, то есть это участие в программах строительства, реконструкции, модернизации школ», – добавил Александр Братчиков.

Напомним, губернатор Михаил Ведерников в рамках очередной 45-й сессии Псковского областного Собрания депутатов 3 июня выступил с отчетом о работе правительства в 2024 году. 

Пресс-портрет
Братчиков Александр Николаевич Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов
Теги: #Псковское областное Собрание депутатов
Источник: Псковская Лента Новостей
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