Улучшение демографии является важнейшей задачей Псковской области — губернатор

Улучшение демографии является важнейшей задачей Псковской области, заявил губернатор Михаил Ведерников в рамках очередной 45-й сессии Псковского областного Собрания депутатов 3 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
«Это важнейшая задача, которая включает в себя поддержку молодых семей, дальнейшее улучшение дошкольной инфраструктуры и повышение репродуктивного здоровья населения», - подчеркнул Михаил Ведерников.
Среди других первоочередных задач губернатор выделил:
Губернатор отметил, что проблемы региона известны и открыты, а пути их преодоления разработаны и будут реализованы в конструктивном диалоге с обществом и исполнительной властью.
Он выразил благодарность депутатам за конструктивную работу и пообещал, что в дальнейшем все направления будут развиваться совместно и с полным взаимопониманием.