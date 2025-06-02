Общество

Улучшение демографии является важнейшей задачей Псковской области — губернатор

Улучшение демографии является важнейшей задачей Псковской области, заявил губернатор Михаил Ведерников в рамках очередной 45-й сессии Псковского областного Собрания депутатов 3 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Это важнейшая задача, которая включает в себя поддержку молодых семей, дальнейшее улучшение дошкольной инфраструктуры и повышение репродуктивного здоровья населения», - подчеркнул Михаил Ведерников.

Среди других первоочередных задач губернатор выделил:

Строительство новых образовательных комплексов и реконструкцию старых сооружений;

Эффективное использование бюджетных инструментов для укрепления экономической устойчивости региона;

Завершение реформы местного самоуправления и настройку административной вертикали;

Повышение качества медицинского обслуживания, благоустроенности населенных пунктов и создание новых высокооплачиваемых рабочих мест.

Губернатор отметил, что проблемы региона известны и открыты, а пути их преодоления разработаны и будут реализованы в конструктивном диалоге с обществом и исполнительной властью.

«Мы не скрываем эти проблемы, как и не скрываем свои планы по их постепенному решению. Искренне рад, что по каждому из этих направлений мы двигаемся вместе с вами – с полной поддержкой, в конструктивном диалоге, советуясь по всем ключевым позициям. Благодарю за такой подход. Уверен, мы и дальше будем раз за разом добиваться высоких результатов», — подчеркнул Михаил Ведерников.

Он выразил благодарность депутатам за конструктивную работу и пообещал, что в дальнейшем все направления будут развиваться совместно и с полным взаимопониманием.