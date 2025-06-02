Псковская область заняла второе место в СЗФО по реализации нацпроектов

О реализации национальных проектов отчитался губернатор Псковской области Михаил Ведерников в рамках 45-й сессии Псковского областного Собрания депутатов, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
«Важная тема прошлого года – завершение первого цикла нацпроектов. По эффективности использования средств, то есть, по кассовому освоению Псковская область все 6 лет стабильно улучшала свои показатели. В прошлом году это были рекордные 99,78%. Это второй результат по Северо-Западу. Мы уступили только Санкт-Петербургу, у которого 100%. Конкретно в прошлом году на региональные проекты было направлено 12,6 млрд», - сообщил Михаил Ведерников.
Результаты следующие:
Демография: модернизированы 27 отделений занятости, трудоустроено 3200 человек. Почти 1400 многодетных семей получили выплаты. Проведено 222 цикла ЭКО.
Культура: капитально отремонтированы ДК и 2 школы искусств, создана модельная библиотека, оборудован музей, создан виртуальный концертный зал.
Здравоохранение: выполнено 116 вылетов санитарной авиации, приобретено 2357 единиц оборудования, включая МРТ, построено. 27 ФАПов и амбулатория, отремонтировано 25 медучреждений.
Туризм: создано 174 гостиничных номера, обустроен туристический центр Пскова.
Жилье: благоустроено 39 общественных и 1 дворовая территория, реализован проект-победитель всероссийского конкурса (парк «Лукоморье» в Пушкинских Горах; 80 млн рублей).
Дороги: Также приведено в нормативное состояние более 210 км дорог и 8 мостов. К слову, объём дорожного фонда в прошлом году обновил рекорд и составил 13,9 млрд рублей.
Образование: открыты 7 «Точек роста», 3 технопарка «Кванториум», «IT-куб», создано 420 мест доп. образования, отремонтированы 6 спортзалов, создана цифровая среда в 33 учреждениях.
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