Общество

Псковская область заняла второе место в СЗФО по реализации нацпроектов

О реализации национальных проектов отчитался губернатор Псковской области Михаил Ведерников в рамках 45-й сессии Псковского областного Собрания депутатов, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Важная тема прошлого года – завершение первого цикла нацпроектов. По эффективности использования средств, то есть, по кассовому освоению Псковская область все 6 лет стабильно улучшала свои показатели. В прошлом году это были рекордные 99,78%. Это второй результат по Северо-Западу. Мы уступили только Санкт-Петербургу, у которого 100%. Конкретно в прошлом году на региональные проекты было направлено 12,6 млрд», - сообщил Михаил Ведерников.

Результаты следующие: