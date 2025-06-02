Общество

Андрей Маковский пожаловался на сотрудничеством с областным комитетом по контролю и надзору

Комитет по региональному контролю и надзору Псковской области в недостаточной степени дает обратную связь депутатам областного Собрания по поступающим вопросам. Такое мнение высказал лидер фракции «Новые люди» Андрей Маковский в рамках очередной 45-й сессии Псковского областного Собрания депутатов 3 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Хочется выразить признательность, Михаил Юрьевич, лично вам за работу, а также правительству. Год был сложный и интересный, и в этом году у нас сложилась неоднозначная практика работы с органами государственной власти», — заявил Андрей Маковский, комментируя отчет губернатора Михаила Ведерникова о работе правительства Псковской области за 2024 год.

Депутат подчеркнул, что в настоящее время поступает много обращений по теме управляющих компаний, и добавил: «Честно сказать, в короткой связи нам не хватает контакта с комитетом по контролю и надзору. Те ответы, которые мы получаем, не идут в ногу с удовлетворением потребностей граждан».

При этом парламентарий выделил работу комитетов по социальной политике, культуре и образованию, отметив, что их сотрудники готовы «24 на 7 отвечать и работать на благо региона».

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в свою очередь обратился к коллегам: «Коллеги, замы, председатели комитетов, хочу обратить внимание: всем нужно присутствовать на сессии и уважительно относиться к депутатам. Они много делают и находятся в контакте с людьми, на все запросы надо реагировать оперативно. Все депутаты имеют возможность контактировать со мной. Не обижайтесь, что депутаты будут жаловаться, что до кого-то нельзя достучаться».