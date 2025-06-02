Общество

Александр Котов: Псковская область развивается устойчиво во всех направлениях

Устойчивое развитие Псковской области по всем направлениям отметил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов после отчета губернатора Михаила Ведерникова о деятельности правительства за 2024 год в рамках 45-й сессии регионального парламента 3 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Наш регион развивается устойчиво, я сейчас не буду давать оценки по отдельным направлениям. Мы с вами увидели, что практически все направления получается развивать. Я думаю, что остается еще большое количество проблем, которые нам предстоит совместно решать. Я бы хотел отметить успешную работу губернатора, правительства в части реализации механизмов привлечения финансовых средств из федерального бюджета, участие в национальных проектах, в государственных программах, мы обратили внимание на освоение федеральных средств. Также хотел бы отметить, что в этом году развиваются инвестиционные центры, развивается производство», - сказал Александр Котов.

Он отметил рост хозяйственного производства.

«Традиционно наш регион был хозяйственным регионом. Мне кажется, что в части развития сельского хозяйства у нас есть огромный потенциал. Я думаю, конечно, что мы просто обязаны использовать его. Прежде всего, нужно отметить, что российское хозяйственное предприятие сейчас использует самые современные технологии, использует высокопроизводительную технику, соответственно, производит большое количество сельскохозяйственной продукции с меньшими затратами. Также очень важна работа с нашими военнослужащими. Будем продолжать эту работу. Мы также хотели бы просто поблагодарить за личную увлеченность, за внимание к людям, за внимание к семьям», - добавил спикер парламента.

Депутаты приняли отчет главы региона.