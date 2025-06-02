Общество

Создать совет старейшин в Псковской области призвал Петр Алексеенко

В Псковской области необходимо более активного привлекать местные кадры в органы власти. Такое мнение высказал депутат областного Собрания от КПРФ Петр Алексеенко на 45-й сессии Псковского областного Собрания депутатов 3 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Уважаемые коллеги, члены правительства, главы администраций, знаю, что живем в непростое время. Основная задача — это успешно завершить специальную военную операцию. Несмотря на сложные условия мы видим, что сделано немало, и работа проводится в текущем году. Хочется выразить благодарность правительству за такую активную работу», — отметил он, комментируя отчет губернатора Михаила Ведерникова о работе правительства Псковской области за 2024 год.

Однако Петр Алексеенко также указал на существующие проблемы.

«При формировании правительства и министерств необходимо больше опираться на местные кадры. Мы понимаем, что у приезжих, как правило, пока они войдут в тему, теряется определенный ритм. Я считаю, в области есть люди, которые способны возглавить министерства и крупные предприятия», — подчеркнул депутат.

Он также отметил важность использования опыта ветеранов, которые ранее занимали руководящие должности.

«Одно время был совет старейшин, когда они собирались и с ними советовались. Нужно возродить эту практику. Это только пойдет на пользу нам», — добавил Петр Алексеенко.