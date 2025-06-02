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Общество

Александр Козловский: В отчете губернатора отражены результаты взаимодействия всех уровней власти

03.06.2025 14:54|ПсковКомментариев: 0

Отчет губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в рамках 45-й сессии Псковского областного Собрания депутатов отражает результаты скоординированного взаимодействия всех уровней власти. Такое мнение озвучил депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в своем Telegram-канале.

«Губернатор Михаил Ведерников представил содержательный и комплексный отчёт о работе правительства Псковской области за 2024 год. В документе чётко отражены результаты скоординированного взаимодействия всех уровней власти. Такая слаженная командная работа уже стала устойчивой практикой — и она даёт конкретные результаты. Отдельно хочу отметить один из ключевых итогов года — стабильный рост экономики региона, несмотря на непростую общеэкономическую ситуацию в стране», - сказал депутат.

Он подчеркнул, что по итогам 2024 года Псковская область заняла первое место в России по индексу сельскохозяйственного производства — он достиг 132%. Рост промышленного производства составил 107,7%, что выше среднероссийского показателя (104,6%).

«Регион активно развивается как инвестиционная площадка. На сопровождении Фонда инвестиционного развития находятся более 45 проектов на общую сумму 56 млрд рублей. Как результат — к 2030 году будет создано более 3200 рабочих мест, а дополнительное поступление в бюджет составит порядка 1,5 млрд рублей налоговых отчислений ежегодно», - добавил Александр Козловский.

Он особо выделил запуск в 2024 году новых крупных предприятий с общим объёмом инвестиций около 30 млрд рублей — завод по переработке мясосырья «ВСГЦ» и предприятие «СКТ Групп».

«Начал работу промышленный технопарк "Агрополис", где уже 10 резидентов создали почти 120 новых рабочих мест. Эти цифры — не просто статистика. Это реальные результаты системной и ответственной работы. Безусловно, как отметил Михаил Юрьевич, остаются и вопросы, требующие дополнительного внимания. Ведётся работа по их решению. Депутаты Псковского областного Собрания поддержали отчёт о деятельности регионального правительства. Впереди — продолжение планомерного развития Псковской области в интересах её жителей», - заключил Александр Козловский.

Пресс-портрет
Козловский Александр Николаевич Депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Ведерников Михаил Юрьевич Губернатор Псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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