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Общество

Министр просвещения РФ: ИИ никогда не сможет заменить учителей

11.06.2025 14:51|ПсковКомментариев: 0

Искусственный интеллект (ИИ) и информационные технологии никогда не заменят педагогов в системе образования, но могут облегчить их работу. Такое мнение высказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов на на III Международном форуме министров образования «Формируя будущее» в Казани 11 июня, пишет «Интерфакс».

«Я думаю, что искусственный интеллект, информационные технологии могут облегчить какие-то рутинные действия, но никогда не заменят в целом в системе обр‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​азования ни учителя, ни педагога», - заявил Сергей Кравцов.

По его словам, для автоматизированной проверки заданий или для того, чтобы облегчить работу педагога, информационные технологии могут быть полезны. «Но здесь нужно очень аккуратно подходить», - добавил он.

Источник: Псковская Лента Новостей
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