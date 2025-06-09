Общество

Министр просвещения РФ: ИИ никогда не сможет заменить учителей

Искусственный интеллект (ИИ) и информационные технологии никогда не заменят педагогов в системе образования, но могут облегчить их работу. Такое мнение высказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов на на III Международном форуме министров образования «Формируя будущее» в Казани 11 июня, пишет «Интерфакс».

«Я думаю, что искусственный интеллект, информационные технологии могут облегчить какие-то рутинные действия, но никогда не заменят в целом в системе обр‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​азования ни учителя, ни педагога», - заявил Сергей Кравцов.

По его словам, для автоматизированной проверки заданий или для того, чтобы облегчить работу педагога, информационные технологии могут быть полезны. «Но здесь нужно очень аккуратно подходить», - добавил он.