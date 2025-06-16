Общество

Псковские профсоюзы представили здравницы на фестивале в Беларуси

Псковские профсоюзы представили санатории и базы отдыха на Международном молодежном фестивале в Беларуси, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском областном совете профсоюзов.

Фото: Псковский облсовпроф

«Профсоюз без границ» — это встреча представителей Белорусского профсоюза работников образования и науки и Общероссийского Профсоюза образования. В фестивале принимают участие делегации с Брянской, Псковской, Смоленской, Тульской областей, Москвы. Фестиваль проходит с 16-19 июня 2025 года в Мяделе.

«Профсоюз объединяет» — это работа интерактивных площадок, зоны делового общения, профсоюзного творчества. Заведующий отделом реализации санаторно-курортных и оздоровительных услуг Псковского облсовпрофа Ирэна Заблоцкая представляет на фестивале информацию о профсоюзных санаториях и базах отдыха Псковской области. Нужно особо отметить, что псковский стенд пользуется у посетителей фестиваля, жителей Республики Беларусь, особой популярностью.

В составе делегации из Пскова принимают участие:

председатель Псковской областной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ Наталья Горбачева;

заместитель Председателя Псковской областной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ Валентина Хруцкая;

заведующий отделом реализации оздоровительных и санаторно-курортных услуг псковского облсовпрофа Ирэна Заблоцкая.

«Это масштабный фестиваль, в котором Псковские профсоюзы принимают участие уже не первый раз. Объединение представителей профсоюзных организаций из разных стран, обмен опытом, укрепление международного сотрудничества и обсуждение актуальных вопросов в сфере образования и защиты прав трудящихся являются главными составляющими мероприятия. Здесь мы рассказываем о наших профсоюзных учреждениях отдыха, привлекаем новых гостей в регион. Развиваем и укрепляем наше сотрудничество на благо профсоюзного движения стран», — отметил лидер профсоюзного движения региона Игорь Иванов.