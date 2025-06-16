Общество

Уровень подготовки выпускников в 2025 году высокий — управление образования Великих Лук

Высокий уровень подготовки выпускников отмечается в Великих Луках, сообщили Псковской Ленте Новостей в городском управлении образования.

«Минимальный порог не преодолели по русскому языку и математике от 0,7% до 2,8% выпускников, соответственно, что подтверждает стабильно высокий уровень подготовки по основным предметам», - сообщили в управлении.

По итогу сдачи единого государственного экзамена в 2025 году средний балл по русскому языку в Великих Луках составил 61,5.

Смотрите также Средний балл ЕГЭ по русскому языку в Великих Луках превысил 60

Средний балл по базовой математике составил 4,27. Средний балл по профильной математике – 60,7.

70 выпускников школ могут получить золотые и серебряные медали в Великих Луках в этом году.

Смотрите также 70 претендентов на получение медали выпускают школы Великих Лук

Ранее президент России Владимир Путин поддержал идею о том, чтобы ЕГЭ по истории был обязательным для поступающих в вузы на гуманитарные и социально-экономические специальности.