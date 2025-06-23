Всероссийский единый день оказания бесплатной юридической помощи пройдет в Псковской области 27 июня. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском региональном отделении Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России», будет организован прием граждан по различным правовым вопросам.
В оказании бесплатной юридической помощи примут участие члены регионального отделения, адвокаты нотариусы, представители управления Минюста РФ по Псковской области, с 12.00 до 13.00 будут консультировать приставы.
Жители районов области смогут получить консультацию по телефону единой диспетчерской службы псковского отделения ассоциации: +7 953 235 67 67. Очный приём будет проходить в офисе ассоциации по адресу: Псков, улица Ленина, дом №7, с 10.00 до 17.00, без перерыва на обед, в порядке живой очереди, предварительной записи не требуется.
«Оказание бесплатной юридической помощи социально-незащищённым гражданам - приоритетное направление работы нашего отделения, большую помощь и поддержку в этой работе оказываю нам Адвокатская и Нотариальная палаты Псковской области, но каждый раз мы стараемся приглашать разных специалистов, чтобы максимально отвечать на запросы граждан. Отмечу, что в настоящее время у нас работает проект "Объединяя усилия", поддержанный правительством Псковской области. Поэтому 27 июня ждем на консультации участников СВО и членов их семей. Эту информацию мы так же передали в псковский филиал фонда "Защитники Отечества", с которым у нас заключено соглашение о сотрудничестве, они со своей стороны поддерживают нас информационно и по необходимости направляют подопечных к нам на юридические консультации», - отметила исполнительный директор - руководитель аппарата Псковского отделения Ассоциации юристов России Неля Лебедева.