Общество

День оказания бесплатной юридической помощи пройдет в Псковской области 27 июня

Всероссийский единый день оказания бесплатной юридической помощи пройдет в Псковской области 27 июня. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском региональном отделении Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России», будет организован прием граждан по различным правовым вопросам.

В оказании бесплатной юридической помощи примут участие члены регионального отделения, адвокаты нотариусы, представители управления Минюста РФ по Псковской области, с 12.00 до 13.00 будут консультировать приставы.

Жители районов области смогут получить консультацию по телефону единой диспетчерской службы псковского отделения ассоциации: +7 953 235 67 67. Очный приём будет проходить в офисе ассоциации по адресу: Псков, улица Ленина, дом №7, с 10.00 до 17.00, без перерыва на обед, в порядке живой очереди, предварительной записи не требуется.