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Общество

В преддверии Дня города ПЛН подарит псковичам праздник в честь 25-летия издания

30.06.2025 09:30|ПсковКомментариев: 0

Псковская Лента Новостей 19 июля продолжит цикл мероприятий, приуроченных к празднованию своего 25-летия. Накануне главного городского торжества — Дня города Пскова, ПЛН готовит насыщенную программу для горожан и гостей областного центра.

Центральным событием станет уникальный для Пскова подъём аэростата. Наше мероприятие уже по традиции проведем в парке Строителей. Бесплатно на шаре поднимем в небо победителей конкурсов к 25-летию ПЛН, а также счастливчиков из числа наших гостей, которым повезет стать обладателем выигрышного билета в лотерее прямо на площадке праздника.

Одним из ярких моментов станет торжественное награждение победителя и призеров конкурса оригинальных логотипов ПЛН.

Приходите вместе с семьей и друзьями! Начало грандиозного события - 19:00 19 июля в парке Строителей.

Праздник состоится в любом случае, но возможны изменения даты в зависимости от метеорологических условий.

Данное мероприятие – это совместный проект Псковской Ленты Новостей и акционерного общества «Пушкиногорский маслодельно-сыродельный завод», организован при поддержке технологического партнера «Ростелеком», ООО «ЗЕНЧА» и других. Также благодарим официального партнера 25-летия ПЛН ООО «Центр кровельных и фасадных систем». 

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Источник: Псковская Лента Новостей
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