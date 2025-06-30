ПЛН поднимет в небо аэростат в преддверии Дня города Пскова

Псковская Лента Новостей организует тожественный запуск аэростата и подъем в небо жителей и гостей города Пскова. Грандиозный праздник состоится накануне Дня города Пскова, в рамках празднования 25-летия ПЛН.
Бесплатно на воздушном шаре поднимут в небо победителей конкурсов к 25-летию ПЛН, а также счастливчиков из числа гостей мероприятия, которым повезет стать обладателем выигрышного билета в лотерее прямо на площадке праздника.
Одним из ярких моментов станет торжественное награждение победителя и призеров конкурса оригинальных логотипов ПЛН.
Приходите вместе с семьей и друзьями!
Праздник состоится в любом случае, но возможны изменения даты в зависимости от метеорологических условий.
Данное мероприятие - совместный проект Псковской Ленты Новостей и акционерного общества «Пушкиногорский маслодельно-сыродельный завод», организован при поддержке технологического партнера «Ростелеком», ООО «ЗЕНЧА» и других. Также благодарим официального партнера 25-летия ПЛН ООО «Центр кровельных и фасадных систем».
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