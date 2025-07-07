Общество

Виталий Рахманов: Создаем условия, чтобы пациенты в больницах имели связь с родственниками

Обеспечение интернетом учреждений здравоохранения являлось одной из приоритетных задач. Об этом сообщил начальник управления цифрового развития и связи правительства Псковской области Виталий Рахманов в эфире передачи «Кузница» на ПЛН FM (102,6 FM).

«С коллегами всегда в тесной работе. Сетевая структура здравоохранения находится под моим управлением. Мы эту историю понимали и делали, что могли. По моей информации, проблемы почти исчезли. Что касается Wi-Fi, мы прорабатываем этот вопрос не только в учреждениях здравоохранения. Объектов, попавших в зону ограничений, не так много. В Великих Луках все более-менее нормально. В Пскове похуже, оперативно создаем возможности для людей, которые там находятся, пользоваться услугами интернета, чтобы оставаться на связи с родственниками», - сказал Виталий Рахманов.

Он подчеркнул, что в созданы точки доступа рядом с теми местами, где установить интернет-связь не является возможным.

«Все, что касается доступа врачей в системы - ничего затронуто не было, все работало. Есть места, где коллеги из здравоохранения сказали не ставить оборудование, мы знаем об этих местах и работаем с этим. Ставим точки доступа рядом, чтобы люди могли немного отойти и воспользоваться интернетом», - добавил Виталий Рахманов.

Напомним, в Псковской области ограничен доступ к мобильному интернету в связи с обеспечением безопасности.

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Ранее сообщалось, что портал с информацией о доступных точках W-Fi появится в Псковской области.