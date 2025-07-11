Общество

Пушкиногорский район отмечает 81-ю годовщину со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков

12 июля Пушкиногорский район отмечает 81-ую годовщину со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков, сообщила глава Пушкиногорского района Оксана Филиппова на своей странице «ВКонтакте».

Изображение: Оксана Филипповна

На Центральном Братском захоронении Пушкинских Гор - состоится митинг «У вечного огня», а на районном стадионе пройдут спортивные соревнования по футболу, самбо и дзюдо.

Пушкинские Горы были освобождены 12 июля 1944 года в ходе Режицко-Двинской наступательной операции. За освобождение Пушкиногорского района на полях сражений пало более 10 тыс воинов, партизан, подпольщиков. Кроме того, в борьбе с фашистами погибли свыше 3 тыс пушкиногорцев.