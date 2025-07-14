Общество

«Дневной дозор»: Реформа системы здравоохранения в вопросах и ответах

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему оценки реформы регионального здравоохранения по итогам парламентского часа Псковского областного Собрания. Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

В нашей программе «Дневной дозор» мы уже не раз обращались к теме реформы региональной системы здравоохранения. Поводом вновь вернуться к этой актуальной проблеме стала последняя в этом полугодии сессия Псковского областного Собрания депутатов. Началась она с парламентского часа, в ходе которого депутаты заслушали доклады главы регионального министерства здравоохранения Марины Гаращенко и руководителей медучреждений, которых коснулась реорганизация.

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Предпосылок для вынесения темы реформы здравоохранения на обсуждение депутатов областного Собрания было немало. Напомним, недавно глава региона Михаил Ведерников провел масштабное совещание, посвященное реорганизации медучреждений в Псковской области. В ходе обсуждения всех аспектов реформы он подчеркнул, что нужно вернуться к общественному обсуждению ее целей и задач, так как и у населения, и у лидеров политических партий, и у депутатов накопилось много вопросов к руководству министерства здравоохранения Псковской области.

В ходе парламентского часа Марине Гаращенко действительно пришлось ответить на множество вопросов депутатов, настрой многих из них был, мягко говоря, не оптимистичным. Глава регионального минздрава попыталась доказать, что реформа связана не с недостатком финансирования. Основная причина реорганизации, по словам Марины Гаращенко, это сокращение населения в районах. Поэтому главная идея авторов реформы заключалась в том, чтобы развивалось первичное клиническое звено здравоохранения, а стационар и высококвалифицированное медицинское обслуживание сконцентрировать в областной клинической больнице и в опорных межрайонных больничных центрах. С таким подходом не согласны многие врачи, жители области и часть депутатов областного Собрания. Кого-то из парламентариев, особенно, представляющих партию власти, ответы Марины Гаращенко удовлетворили. А кто-то из их коллег, представляющих оппозицию, не получил ответы на все свои вопросы.

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Сегодня мы решили узнать о впечатлениях наших собеседников от прошедшего парламентского часа. Все ли парламентарии получили ответы на свои вопросы? Все ли из них согласны с теми аргументами, которые были приведены в пользу реформы здравоохранения? Как они оценивают ход и первые итоги реорганизации медучреждений? Действительно ли это реформа здравоохранения так необходима, или регион мог обойтись без нее? Узнаем в программе «Дневной дозор»

Министр здравоохранения Псковской области Марина Гаращенко в своем выступлении в рамках парламентского часа рассказала о причинах, по которым проводится реорганизация районных больниц.

«Количество посещений на одного врача в наших медицинских организациях составляет 16 в смену, либо в день, в зависимости от того, как ведет прием медицинский работник. Это в полтора раза ниже норматива по Российской Федерации. Норматив - 24 посещения в смену на одного врача. Данные показатели свидетельствуют о неэффективном использовании кадровых ресурсов, коек много и пациентов мало, а медицинские работники отвлечены на содержание круглосуточных коек - это организация круглосуточных постов из расчета четыре врача на один пост. Возникает кадровый дисбаланс, переизбыток врачей в стационарах и нехватка их первичном звене здравоохранения. Кроме того, фиксируется переизбыток прочего персонала, в среднем на двух медицинских работников у нас в отрасли приходится один человек из числа прочего, немедицинского персонала. Еще одна немаловажная предпосылка объединения - это слабоэффективный управленческий персонал на местах, который в основном выполнял врачебные функции, а не менеджерские. Вследствие неверных управленческих решений, а также прогрессирующего кадрового дефицита в районных и межрайонных больницах стало критически низкое, на протяжении ряда лет, выполнение объемов оказания первичной медико-санитарной помощи населению, отсутствие системной работы с пациентами по выявлению, лечению хронических заболеваний, которые являются основными причинами смертности населения. Также это можно связать с таким эффектом, как постковидное время. Наша задача на сегодня - перезагрузить работу системы здравоохранения, организовать первичную медико-санитарную помощь на местах по новым современным требованиям, с учетом и сохранением необходимой специализированной медицинской помощи в рамках новых стандартов и выстроить правильный вектор».

Депутат областного Собрания, председатель регионального отделения партии «Яблоко» Артур Гайдук уже неоднократно высказывался против текущей реформы здравоохранения, считая ее губительной для районных больниц региона. По итогам парламентского часа и докладов руководителей регионального Минздрава - мнение его осталось неизменным. Лидер псковского «Яблока» считает, что такой реформой проблемы финансирования отрасли не решаются.

«Подушевое финансирование в Псковской области имеет самый низкий коэффициент. Коэффициент - единица. Население у нас уменьшается. И количество денег, которое выделяется на здравоохранение, тоже уменьшается. И систему здравоохранения пытаются подогнать под это уменьшенное финансирование. Я считаю, что нужно бороться с причиной, а не подгонять изменяющиеся условия. Когда полноценные ЦРБ (центральные районные больницы - прим.ред.) превращают в филиал, они начинают намного быстрее деградировать. У нас перед глазами есть совершенно кристальные примеры. Пыталовская, Палкинская, Красногородская, Усвятская ЦРБ. Если в Красногородской осталось, по-моему, десять коек круглосуточного стационара и пятнадцать коек дневного стационара, то в бывшей Пыталовской ЦРБ, ныне филиале Островской, в Усвятском и Палкинском филиале круглосуточных коек вообще больше нет. Нет стационара. Он отсутствует. Это были нормальные больницы. Я не согласен с аргументами. Деньги идут за больных. Вроде бы совершенно нормальное положение, нормальный принцип. Но у нас большие расстояния, большие площади и маленькое население, низкая плотность населения получается. И когда остается несколько тысяч населения во всем районе, получается, что там финансировать здравоохранение вообще не нужно. Там ФАПы и какая-нибудь амбулатория остается вместо полноценной больницы. Чтобы людям получить медицинскую помощь, нужно проехать сто километров. Не стоит подгонять то, что мы сейчас имеем, под изначально порочный принцип, то есть уменьшающееся финансирование подгонять вместо того, чтобы с этим принципом бороться и исправлять. Реорганизацию здравоохранения ведь не у нас в области придумали, по всей стране так идет. Благодаря существующей системе на одного человека в крупных городах, в регионах, которые успешные, где высокие доходы, выделяется абсолютно разное финансирование, оно в три раза может отличаться. Хотя люди вроде бы имеют равные права, в том числе равные права по отношению к медицинской помощи. Псков на дне. У Пскова коэффициент - единица, но люди-то все равны перед правом на бесплатную медицинскую помощь».

Коллега Артура Гайдука по парламенту и по профессии - депутат Псковского областного Собрания, врач-терапевт Псковской межрайонной больницы Елена Лунгу реформу здравоохранения поддерживает. Она согласна с аргументами, которые приводила Марина Гаращенко на парламентском часе, и считает, что итогом реформы станет улучшение качества оказания медицинских услуг для всех жителей региона

«В маленьких больницах неэффективно идет использование, например, коечного фонда. В больницах госпитализируются с заболеваниями и с теми состояниями, которые можно пролечить в амбулаторных условиях. Это нерациональный подход, а в то же время в поликлинических условиях у нас не хватает узких специалистов, фактически не хватает первичного звена. И в связи с этим мы не выполняем программу, госзадание по диспансеризации, по профилактическим осмотрам, по динамическому наблюдению хронических, неинфекционных заболеваний. Ввиду отсутствия или дефицита узких специалистов врачебные ставки у них рассчитываются на двадцать тысяч и более населения. Естественно, в тех муниципальных округах, где этот показатель низкий, не рационально на 0,2 - 0,1 ставки нанимать тех же хирургов, эндокринологов. Поэтому мы укрупняем, чтобы была качественная и доступная медицинская помощь для всех и в городе, и в глубокой деревне. И в настоящее время в медицине приоритет на первичное звено здравоохранения. Мы должны заниматься профилактикой заболеваний, на ранних стадиях выявлять».

Депутат областного Собрания, председатель регионального отделения партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Олег Брячак сообщил, что негативно оценивает очередную реформу регионального здравоохранения. По его словам, критически важная социальная инфраструктура, а к ней относятся и медицинские учреждения, должна сохраняться там, где проживают наши граждане. Как подчеркнул Олег Брячак, в рамках своей депутатской работы за последние почти полтора десятка лет он ездит по районам и видит, как деградирует региональная медицина. Речь не идет об Островской больнице (с ней островичам, по мнению справедливороса, повезло), но, вот, например, жителям Пыталово и Красногородска - не позавидуешь.

«Вы знаете, при доставке больного до медицинского учреждения, особенно если требуется экстренная доставка, время идет на минуты, от этих минут зависит жизнь того человека, которого скорая помощь везет. Если происшествие происходит в самом Пыталовском муниципальном округе, а мы знаем, что там международный таможенный переход, повышенная опасность, так как повышенный трафик движения, соответственно, если его в Пыталовскую больницу повезут, это займет десять минут. Повезут в Островскую - это займет час. По поводу приезда скорой помощи, нам была дана информация, что в некоторых районах скорая помощь приезжает в течение двадцати минут. Я открыто и публично, глядя в глаза, сказал, что это неправда. Я такой же человек, как и все, который также вызывает скорую помощь, но я еще и с другими людьми общаюсь больше, чем простой человек, потому что я депутат. Я знал прекрасно, сколько скорая помощь едет даже в нашем городе. Иногда мы ждем ее часами, и рассказывать нам о том, что она в течение 20 минут приезжает, это неправда, и об этом я сказал, что если мы будем говорить неправду и замалчивать проблемы, то и решать мы их не сможем, потому что будем думать, что их нет. Поэтому я считаю, что если мы занимаемся укрупнением районных больниц и накачиваем межрайонные, или межокружные, по-новому, мы не должны забывать о тех медицинских учреждениях, которые остаются в крупных населенных пунктах. Они тоже должны соответствовать самым высоким стандартам, там должны быть квалифицированные врачи, которые хотя бы экстренную помощь могут оказывать незамедлительно, но и какие-то важные осмотры и помощь нашим гражданам оказывать».

Первый секретарь обкома КПРФ, депутат областного Собрания Петр Алексеенко реформу здравоохранения тоже не поддерживает. По его мнению, затеяв очередные реорганизации медучреждений, чиновники «запрягли телегу впереди лошади», не узнав у самих жителей районов, удобно ли им добираться, например, из Локни до Порхова, чтобы попасть на прием к врачу.

«У нас сокращение финансирования здравоохранения, поэтому они и вынуждены приспосабливаться к этому. Были бы деньги, нормальное финансирование, не было бы такого реформирования. Неважно, сто человек или тысячи человек обслуживает медпункт. Это люди, живые люди. Надо лечить полноценно и своевременно. А сейчас мы что имеем? Денег не хватает даже на самые необходимые лекарства, льготные лекарства не получить людям, надо заранее записываться, заранее заказывать эти лекарства. Дожили. Раньше снабжали и содержали больницы, даже в небольших населенных пунктах здравпункты работали. От этого и сокращение населения идет, сокращается финансирование. Народ уезжает из села в крупные города, потому что нет услуг, образование нормальное не получить, медицинского обслуживания нормального не получить, работы нормальной нет. Вот, в чем дело. Аргументов можно приводить целую кучу. Пригласили главврачей, пригласите вы пациентов из Пыталово. Я разбирался. В Остров добирались. Поломался автобус - все, людям не доехать, а процедура назначена. Приходится такси заказывать. Про пациентов бы спросили. Лучше им стало или хуже из Локни ехать в Порхов, когда в Локне нормальная больница была, хорошая».

Депутат областного Собрания, региональный координатор ЛДПР Антон Минаков считает, что о каких-то итогах продолжающейся реформы здравоохранения в регионе - говорить еще рано. Да и оценивать ее должны не депутаты, а сами жители районов, и, по словам Антона Минакова, совместно с председателем комитета Государственной Думы по охране здоровья в ближайшую парламентскую неделю они посетят одну из районных больниц для того, чтобы получить информацию с мест.

«Хотел бы сказать, что парламентский час, посвященный теме реформирования системы здравоохранения, прошел по инициативе ЛДПР. Я лично вносил данную инициативу, и спасибо большое коллегам из областного Собрания, что ее поддержали. Что касаемо отчета Марины Валерьевны Гаращенко, отчет был полный, были представлены впечатляющие цифры, внушающие надежду. Но мы с вами должны понимать, что одно дело - это отчеты, красивые цифры, яркие презентации. А совсем другое - это ситуация на местах. Давать оценку данной реформе, я считаю, преждевременно, во-первых, потому что она еще только набирает обороты, а во-вторых, оценку ей должны давать не депутаты, а граждане, которых непосредственно данная реформа касается, жители тех районов, где данная реформа проходит. В связи с этим мы уже договорились с председателем комитета Госдумы по охране здоровья Сергеем Дмитриевичем Леоновым, в ближайшую парламентскую неделю он посетит Себежский район, также посетит Себежскую районную больницу, мы пообщаемся с пациентами, местными жителями. Проведя подобную работу, будем давать какие-то оценки».

По мнению депутата Псковского областного Собрания, заслуженного врача Российской Федерации, экс-главного врача Псковской областной клинической больницы Виктора Антонова, система здравоохранения сегодня много кого не устраивает и с ней определенно надо что-то делать. Однако сегодняшняя реорганизация районных больниц вызывает у Виктора Антонова большие сомнения. Правда, авторитетный медик допускает, что, может быть, выводы делать еще рано.

«Действительно, с системой здравоохранения что-то нужно делать. Поменялось на сегодня все, даже строй поменялся, по сути дела. Мы пережили столько катаклизмов в экономике. Пережили очень много изменений и в других сферах. А медицина, она как была, так и осталась. Сложная система, что-то с ней делать нужно, потому что она многих на сегодняшний день не устраивает. В советское время тоже было что-то подобное. Эта система работала примерно так: город Великие Луки - это центр, а вокруг него девять районов, которые были в какой-то степени привязаны к этому городу. Из Великих Лук выезжали доктора по санитарной авиации в ближайшие девять районов. Туда, в Великие Луки, мы направляли больных на консультацию, на лечение, на стационарное лечение, на амбулаторное обследование, это все было. Теперь сделали по-другому. Теперь объединили по четыре района. Центром сделали один из районов. На мой взгляд, это неудачно. Посмотрим, что будет из этого. Сомнения у меня большие. Хотя, знаете, надо отдать должное: что-то организаторы здравоохранения на сегодня делают. Пытаются делать, что у них получится, пока не знаю».

Реформа здравоохранения в регионе длится уже не первый год и всегда вызывала общественный резонанс, это можно увидеть и по итогам нашей программы. Подавляющее большинство наших собеседников высказало свое недовольство реформой здравоохранения и не считает ее эффективной. При уже существующем кадровом дефиците реорганизация медучреждений может привести к обострению кадровой проблемы, с которой не первый год сталкивается региональное здравоохранение. Есть среди наших экспертов и оптимисты, которые убеждены, что подобной реформой можно улучшить качество оказания медицинской помощи и сделать ее более доступной для граждан. Впрочем, преобразования в региональной системе все еще продолжаются, и делать однозначные выводы о ее успешности пока рано.

Александра Братчикова