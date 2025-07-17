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Общество

Елена Лунгу о реорганизации районных больниц Псковской области

17.07.2025 14:45|ПсковКомментариев: 0

Реорганизация районных больниц Псковской области стала темой парламентского часа на 46-й сессии Псковского областного Собрания депутатов седьмого созыва. Подробнее о реформе рассказала депутат по округу № 2 (Запсковье), член комитета по законодательству и местному самоуправлению, врач-терапевт Псковской межрайонной больницы Елена Лунгу.

 

 — Елена Сергеевна, очередной парламентский час, который прошел в рамках финальной в этом парламентском полугодии сессии, был посвящен сфере, к которой вы имеете непосредственное отношение. Я говорю о сфере здравоохранения. Почему, на ваш взгляд, именно ситуация в региональном здравоохранении стала темой для обсуждения на сессии? Действительно ли региональная система здравоохранения требует пристального внимания депутатов?

— Ситуация в региональном здравоохранении стала темой нашей заключительной 46-й сессии Псковского областного Собрания депутатов неслучайно. Происходит завершающий этап реорганизации системы здравоохранения. Правильно замечено: 14 районных и межрайонных больниц реорганизуются в четыре крупных медицинских центра, которые будут обслуживать население от 50 до 100 тысяч каждый.

Зоны будут разделены на северную, южную, западную и восточную части Псковской области. Необходимость реформы в здравоохранении назрела сама собой, и хочется здесь сказать, что это пришло постепенно. Одно из важных направлений — это снижение численности населения за последние 10 лет в Псковской области. С 2014 по 2024 год у нас снизилось население на 11,5%, это 75,5 тысяч человек. На данный момент в Псковской области проживает 587 тысяч 800 человек.

В 2016 году в связи с сокращением численности населения в стране Минздрав издал приказ, на нормах которого мы и основываемся. Согласно документу, в населенных пунктах, где численность населения больше 20 тысяч жителей, целесообразно делать акцент на врачебных амбулаториях для оказания медико-санитарной помощи и амбулаторных больницах для оказания специализированной помощи.

— Подушевое финансирование учреждений — это тоже очень серьезная история. Чем больше населения обслуживает больница, тем больше она получает средств. Соответственно, если мы говорим про убыль населения за последние десятилетия, естественно, многие больницы, потеряв тех, кого они обслуживают, своих пациентов, потеряли и финансирование.

— Псковская область состоит из 24 муниципальных образований. В настоящее время только 3 муниципальных образования имеют численность населения больше 20 тысяч человек. 12 муниципальных образований имеют до 10 тысяч человек и 2 образования — от 4 до 8 тысяч населения. Поэтому, согласно приказу Минздрава, мы должны что-то предпринять. Вторая задача реорганизации — необходимость повышения качества и доступности медицинской помощи.

В маленьких больницах идет неэффективное использование, например, коечного фонда. В больницы госпитализируются люди с заболеваниями и состояниями, которые можно пролечить в амбулаторных условиях. Это нерациональный подход. В то же время в поликлиниках у нас не хватает узких специалистов, фактически не хватает первичного звена. И в связи с этим мы не выполняем программу: госзадание по диспансеризации, по профилактическим осмотрам, по динамическому наблюдению хронических, неинфекционных заболеваний. Ввиду отсутствия или дефицита узких специалистов врачебные ставки рассчитываются на 20 тысяч и более населения. Естественно, в тех муниципальных округах, где этот показатель низкий, нерационально на 0,2 - 0,1 ставки нанимать тех же хирургов, эндокринологов. Поэтому мы укрупняем больницы, чтобы была качественная и доступная медицинская помощь для всех: и в городе, и в глубокой деревне.

В настоящее время в медицине приоритетом является первичное звено здравоохранения. Мы должны заниматься профилактикой заболеваний, выявлять их на ранних стадиях. Для этих целей мы даже сами создаём дисбаланс кадров стационарных и поликлинических врачей. Вот этим переходом узких специалистов из стационара в амбулаторные условия мы делаем акцент на медико-санитарную помощь.

— Какие-то больницы уже завершили реорганизацию, какие-то близятся к завершению реформы. Ваши коллеги по приглашению министра здравоохранения также выступали. В основном, приводили положительные примеры. А вот как эти дисбалансы кадровые решаются в механике уже реформированных больниц? Они укрупняются, а кадров становится больше? Как будет распределяться нагрузка на ваших коллег, которые работают непосредственно «на земле», в первичном и в поликлиническом звене?

— Конечно, мне это самой очень близко, потому что я работаю в поликлинике, как вы сказали, «на земле». Я сталкиваюсь с ситуациями, когда приходит пациент, и я вижу, что ему нужна консультация узкого специалиста, которых у нас практически нет. Все работают по совместительству: приходят один-два раза в неделю, иногда два раза в месяц. Даже в нашей Псковской межрайонной больнице есть нехватка узких специалистов, не говоря уже о тех муниципалитетах, которые к межрайонной больнице присоединили. Там нет, например, кардиолога, эндокринолога.

В то же время очень часто люди ошибочно считают, что им нужны узкие специалисты. А есть такие пациенты, которые уже наблюдаются у врачей узких специальностей. И вот здесь нужно наладить систему, чтобы те, кому это действительно требуется, могли проконсультироваться у узкого специалиста и пару раз в год посещать своего доктора.

Доклад министра был обстоятельный, с приведением цифр и анализа того, как сейчас мы неэффективно работаем и как мы будем работать после реорганизации. Будут организованы выездные врачебные бригады в отдаленные филиалы уже вновь образованных медицинских центров: исходя из необходимости по определенным дням, по определенным графикам специалисты будут выезжать к населению. Путем таких выездов мы сократим очередь к узким специалистам. Это мое видение. И я думаю, это сработает. Люди переживают, что им нужно будет ехать за 80-100-200 километров в медицинскую организацию. Мы разъясняем, что не обязательно приезжать в головной центр. Для этого есть ФАПы, где фельдшер записывает, какие консультации нужны, и предоставляет своему руководителю отчет. Он в свою очередь организовывает прием граждан на месте: выезжает врачебный коллектив в это учреждение, людям не нужно будет никуда ехать.

— Мы не ограничимся только медициной, хотя, правда, парламентского часа такой протяженности не припоминаю. Были и другие вопросы, их было немало.

— Мы продлили на пятилетний срок работу наших правозащитников Дмитрия Владимировича Шахова и Наталии Викторовны Соколовой. Еще на сессии были приняты региональные памятные даты и праздничные дни. Их количество увеличилось. Например, появился День памяти княгини Ольги, День памяти князя Довмонта. День образования Псковской области стал официальным. Это наша память, это наше прошлое, это нужно, чтобы молодежь помнила. Историческая память особенно важна для нашей области.

Беседовала Любовь Кузнецова

Пресс-портрет
Лунгу Елена Сергеевна депутат Псковского областного Собрания, участковый терапевт Псковской межрайонной больницы
Теги: #Псковское областное Собрание депутатов
Источник: Псковская Лента Новостей
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