Общество

Александр Котов о реорганизации псковских больниц и новых памятных датах

46-я сессия Псковского областного Собрания депутатов седьмого созыва состоялась 10 июля. Темой парламентского часа стала реорганизация районных больниц Псковской области за период 2024 – 2025 годов. В чем причина критики реформы со стороны населения? Удалось ли достигнуть целей парламентского часа? Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказал председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов. Также он ответил, какие региональные памятные даты появятся в Псковской области и чего депутаты ждут от нового срока полномочий псковских омбудсменов?

— Прошел парламентский час по теме ситуации в здравоохранении. В чем лично вы видите причину критики реформы среди населения? Это недостаточные разъяснения или неграмотно проведенная реформа? Как считаете, цели парламентского часа были достигнуты?

—В рамках парламентского часа мы рассматривали вопрос, касающийся реорганизации учреждений здравоохранения в регионе. Понятно, что большое количество вопросов возникает именно в связи с процедурой реорганизации. Люди совершенно справедливо хотят знать, с какой целью это проводится, для достижения каких результатов? Тема очень актуальна. И, мне кажется, нам удалось сделать еще один шаг на этом пути: во-первых, понять, правильно или неправильно мы действуем. А во-вторых, дать возможность людям получить как можно больше информации о том, что происходит.

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Министерство здравоохранения подготовило объёмный доклад с информационными материалами, его можно использовать для разговора с людьми. В нём очень логично объясняется причина проведения реорганизации и ее цели. Наша главная задача заключается в том, чтобы люди своевременно и в полном объеме получали качественную медицинскую помощь. Другими словами: если человек заболел, мы, используя современные возможности медицины, должны его, что называется, поставить на ноги. Удастся это или не удастся, - это вопрос, связанный не столько с реорганизацией, сколько в целом с оказанием медицинской помощи. И здесь нужно отделить политику и практические задачи. К сожалению, в данном случае политика присутствует. Те, кто критикует процесс преобразования и, я бы даже сказал, дезинформирует людей, пытаются заработать на этом политические очки. А практическая плоскость — это тяжелая, кропотливая, каждодневная работа. Мы за то, чтобы ситуация в здравоохранении менялась к лучшему, а для этого необходимо, чтобы каждая персональная жалоба была детально рассмотрена и сделаны выводы на будущее.

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— Важным законопроектом стало утверждение новых региональных памятных дат. Расскажите о них? Почему именно сейчас нам так важно не забывать исторические события?

— Сохранение исторической памяти — важная задача на всех этапах развития общества. Мы проанализировали памятные даты и праздничные дни, установленные областными законами, некоторые скорректировали и установили новые дни памяти и праздники. Например, неправильно было бы забывать тот вклад, который в свое время внесли в развитие нашей территории и будущей страны князь Довмонт и княгиня Ольга. Эти выдающиеся личности причислены к лику святых. И мы, конечно, должны помнить о том, что они сделали для людей, в том числе и ныне живущих на нашей земле. Думаю, что этот закон – не окончательный вариант. Возможно, потребуется внести изменения, добавить новые памятные даты, которые значимы для людей, проживающих у нас в регионе.

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— Также были переизбраны уполномоченные. Чего вы ждёте от следующих пяти лет взаимодействия с ними?

— И Наталия Викторовна Соколова, и Дмитрий Владимирович Шахов длительное время работают в должности уполномоченных, накопили большой практический опыт. Это люди с богатым житейским опытом, люди добросовестные, к своим обязанностям относятся серьезно. На протяжении всего этого времени они конструктивно взаимодействуют с областным Собранием депутатов. Мы ежегодно заслушиваем отчеты об их деятельности, встречаемся, чтобы подвести промежуточные итоги. И результат голосования наглядно показал, что абсолютное большинство депутатов их работа устраивает. Так что пусть совершенствуются в своей работе. Ну а мы будем помогать.

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— Закончился парламентский год. Какие, может быть, самые важные законопроекты можете выделить за прошедший срок?

—Законотворческую работу невозможно разделить на важную и неважную. Просто есть законопроекты, которые вызывают общественный резонанс. А есть такие, которые не порождают бурных дискуссий. Например, мы увеличиваем объем денежных средств, поступающих в бюджет, фиксируем это в областном законе о бюджете. Всем понятно, что это хорошо: денег больше, и всем от этого только лучше. И вопросов ни у кого не возникает. Но в основном законодательная деятельность - это рутинная работа. Мы корректируем наши законы таким образом, чтобы достигать результата от их исполнения. Поэтому мы не делим законопроекты на важные и неважные, стараемся одинаково реагировать на любые законодательные инициативы и тщательно прорабатывать их с правительством и министерствами.

Беседовала Анастасия Мишуковская