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Общество

«Дневной дозор»: Как привлечь избирателей?

18.07.2025 14:33|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Как привлечь людей на выборы?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

 

Уже на протяжении последних 35 лет у нас в стране проходят выборы. За это время в Псковской области прошли десятки предвыборных кампаний, в ходе которых политические партии и независимые кандидаты, чтобы заручиться максимальной поддержкой избирателей, вели активную агитационную работу. Чего только не видели жители Псковской области за эти десятилетия — особенно запомнились кампании 90-х годов прошлого века с заваленными печатными агитационными материалами почтовыми ящиками, «чернухой» нелегального АПМ, конфискацией тиражей, старожилы могут припомнить даже штурм телецентра судебными приставами в попытке выдать агитационные материалы одного из кандидатов в эфир.

С тех пор ситуация существенно изменилась. С 2010-х война компроматов в большей степени ушла в прошлое, накал агитационных страстей существенно утих. Что, к слову, сказалось на снижении интереса общества к выборам, многие перестали верить в их конкурентность, а избирательные кампании воспринимаются частью избирателей как «представление».

Какие средства агитации наиболее эффективны и интересны для населения? Как убедить избирателя прийти на выборы, чтобы он отдал свой голос за того или иного кандидата? Эти вопросы мы зададим нашим экспертам в программе «Дневной дозор».

Председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов  рассказал о том, как Облизбирком проводит информирование граждан о предстоящих выборах. Он  также поделился мнением о том, какие агитационные средства для привлечения избирателей наиболее эффективны для кандидатов.

«Все каналы донесения информации до избирателей используются Избирательной комиссией Псковской области. Начиная  с наших ресурсов в Телеграм-канале и ВКонтакте и заканчивая бумажными носителями, которые удобно разносить по квартирам.
Плюс к этому с 2023 года мы используем поквартирный обход, когда члены участковых избирательных комиссий обходят все домовладения в тех округах, где проходят выборные кампании, и каждому избирателю приносят личные приглашения на выборы, а также рассказывают о том, какие способы голосования могут быть. Мы информируем также через информационные плакаты, которые расположены в общественных местах, и у нас есть телефон "горячей линии", которая открывается избирательной комиссией Псковской области примерно за месяц до начала дней голосования. Отвечаем на интересующие людей вопросы по телефону. Плюс к этому Территориальные избирательные комиссии в округах на своих страницах ВКонтакте размещают всю необходимую информацию для избирателей. Для того, чтобы политические партии достигли высокого результата и получили высокую явку избирателей, по моему мнению,  нужно использовать все возможные методы агитации. Мы неоднократно говорили партиям о том, что наши избиратели звонят в избирательные комиссии до начала выборов и жалуются на отсутствие информации о кандидатах и партиях, принимающих участие в выборах. Это говорит о том, что партии мало работают  со своими избирателями. Информировать надо обязательно для молодого поколения - понятно, это интернет. Для более старшего поколения это печатная продукция. Все это необходимо делать для того, чтобы избиратели приходили на избирательные участки и голосовали за них».

Депутат областного Собрания, председатель регионального отделения партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Олег Брячак замечает усталость у населения от постоянных пустых обещаний от кандидатов на выборы, поэтому, по его мнению, лучший способ привлечения внимания избирателей к кандидату — это его поступки.

«Универсального способа агитации не существует. Каждый, будь то билборды, реклама на радио или листовки, из этих способов рекламы дополняет друг друга. Дело в том, что только реклама по телевизору, наверное, работать не будет, одна, без каких-то дополнений, так же, как и просто газеты. В первую очередь, лучшая реклама на выборах — это то, что уже кандидат сделал, то, что он уже может показать нашим гражданам, потому что сегодня граждане уже устали от обещаний. Постоянно идет диалог во всех агитационных материалах, в основном в будущем времени. Мало кто говорит о выполненных задачах. В основном диалог идет в будущем времени, и люди понимают, что те обещания, которые в агитационных материалах публикуются, они исполнены не будут. Потому что от выборов к выборам одно и то же. Кандидат очень хороший, появляется на выездах, на экране, рассказывает о том, как люди заживут, как только его выберут, и потом мы не видим этого человека, когда он становится депутатом. Поэтому, наверное, если в сухом остатке, то лучшая агитация — это набор материалов и все добрые дела, которыми кандидат может запомниться для своих избирателей. Таргетированная реклама — тоже дополнение к иным инструментам. Да, в рекламе прозвучало имя кандидата, о котором уже упоминали ранее. Это можно рассматривать как дополнение к информации, но не более того».

Депутат областного Собрания, региональный координатор ЛДПР Антон Минаков отмечает три наиболее эффективных способа агитации в преддверии выборов для партии ЛДПР, один из них — это личные встречи с избирателями.

«Я убежден, что самый действенный и эффективный метод агитации — это, во-первых, непосредственная работа с избирателями, встреча на местах, и, безусловно, перед выборами, перед началом предвыборной кампании, если кандидат уже до этого являлся депутатом, то лучшей агитацией будет его работа за предыдущие пять лет. Если же человек избирается в первый раз, то, безусловно, необходимо лично выезжать на места, встречаться с местными жителями, узнавать проблемы, которые на этих местах есть, и совместно придумывать пути их решения. На второе место я ставлю агитацию в интернете, различных чатах, мессенджерах, Telegram-каналах, поскольку сейчас большое количество людей, я думаю, уже подавляющее, все-таки отходят от чтения традиционных газет и больше доверяют социальным сетям. Я против любой таргетированной рекламы, как в коммерции, так и тем более в политике, поскольку когда человек заходит с определенной целью в интернет посмотреть необходимую информацию, а его начинают заваливать ненужной рекламой, так называемым спамом, то лично у меня это вызывает отторжение, если это какая-то коммерческая реклама, то к этому товару, который рекламируют. Либо, если речь идет о выборах, то, безусловно, навязчивая реклама кандидата, она, я думаю, у большинства населения вызовет скорее негативную реакцию, чем позитивную. На третье место можно поставить стандартную классическую агитацию, это материалы, баннеры, газеты и так далее».

Депутат областного Собрания от партии «Новые люди» Андрей Маковский считает, что оффлайн средства агитации действуют более эффективно, чем попытки достучаться до избирателей через интернет, а связано это, по мнению Андрея Маковского, с возрастом электората.

«В текущем году мы проводим муниципальные выборы. Я думаю о том, что самое эффективное и богоугодное — это брать ту проблематику, которая скопилась за последнее время, и стараться ее быстро, эффективно решить. Другого места агитации я не вижу. Я думаю, что в муниципалитетах самое интересное — это газеты, плакаты, билборды. Интернет-агитация в районах неэффективна, мне кажется. Я думаю о том, что здесь есть здравый смысл, и нужно посмотреть на возрастную карту людей, которые проживают в районах. И мы увидим людей старшего возраста. И, скорее всего, им интересны газеты, плакаты, билборды и телевизор, но не интернет».

Первый секретарь обкома КПРФ, депутат областного Собрания Петр Алексеенко сообщил, что кандидаты-коммунисты как один из методов информирования населения традиционно используют личное общение с избирателями. Персек обкома компартии также сообщил, что для электората коммунистов наиболее актуальным способом информирования избирателей о ходе избирательной компании являются газеты и печатные агитационные материалы.

«У нас уже началась агитация. Сейчас проходит народный референдум. Мы вынесли 4 вопроса и добавили 5-й, наиболее злободневный вопрос здравоохранения. Проводим опрос среди населения. На данный момент опрошено более 20 000 человек, которые ответили на вопросы и выразили поддержку нашим предложениям. Конечно, на основании этого будет изготовлен агитационный материал. И по традиции у нас, как всегда, это от дома к дому, от калитки к калитке. В свое время сам ходил по деревне. Наша агитация будет осуществляться в основном через печатные материалы, которые мы будем распространять. Что касается интернета, то здесь нет четкого законодательства, что можно, а что нельзя. Сейчас же надо агитационные материалы согласовывать с территориальной избирательной комиссией, давать платежные документы, с какого счета мы оплатили, с избирательного или со счета кандидата, образцы, давать материалы. В основном мы будем использовать бумажные носители. У нас есть свои периодические издания, которые выходят дважды в месяц. Мы не заявляли, что будем использовать газету для агитации, но она будет предоставлять избирателям информацию о ходе избирательной кампании».

Заместитель председателя регионального отделения «Яблока» Яна Иванова рассказала, что традиционно, в рамках предвыборной гонки, партия старается выпустить агитационную газету. По ее мнению, для их партии это один из самых действенных способов познакомить избирателей с кандидатом. Также Яна Иванова выделила еще два не менее эффективных, по ее мнению, метода агитации.

«Я думаю, что у каждого этого вида коммуникации есть своя аудитория, где-то она даже будет не пересекаться. Наш "золотой" стандарт — мы всегда стараемся газеты выпустить, потому что их читают с удовольствием. В них мы показываем состояние дел в районах, мы всегда общаемся с местными, берем комментарии у экспертов. Людям интересно читать о том, что происходит у них в районе, особенно когда они понимают, что информация соответствует действительности. Что касается того, что наиболее эффективно, насколько я понимаю, очень важно людям, когда они видят кандидата вживую, когда он с ними говорит. Для кандидатов это непростая работа, однако в этом есть польза в части узнаваемости кандидата, плюс он понимает, с чем люди живут, с чем он может работать, какие проблемы может решить. Люди запоминают кандидата, понимают, что он живой, настоящий, не технический. Это самое эффективное, но и самое трудозатратное, и кандидат должен быть включенный и умеющий говорить с людьми, располагающий к себе. Агитация в интернете тоже всегда используется и работает на большую аудиторию».

Известный российский политолог Евгений Минченко отмечает, что на данный момент наиболее эффективным способом агитации является интернет. Но, по словам эксперта, так может продлиться недолго, в обозримом будущем бумажные средства агитации смогут стать снова актуальными.

«В последние годы появляются неочевидные, казалось бы, каналы коммуникации с избирателями, как домовые чаты в различных соцсетях, родительские чаты, хотя там очень большая аллергия на политику, поэтому нужно очень внимательно заходить с этими темами. С другой стороны, я думаю, что сейчас нас ждет реванш офлайна по отношению к онлайну. Во-первых, чем больше атак вражеских беспилотников, тем чаще отключение интернета. Борьба против альтернативных мессенджеров, продвигаемому сейчас мессенджеру "Max", на мой взгляд отвратительному абсолютно. Соответственно, будет сужаться онлайновое поле и может вернуться такой тип агитации, как кампания "от двери к двери", агитаторы на улицах, массовые мероприятия, хотя присутствует сложность с точки зрения законодательства, газеты. Так что нельзя сказать, что онлайн полностью поглотил офлайн, и в отдельных случаях как раз офлайн регулярно берет реванш».

Казалось бы, в 21 веке уже все процессы должны были бы перейти на онлайн-режим, ведь все мы активно пользуемся разного рода мессенджерами, службами доставки и совершаем множество операций через интернет. Удивительно, но многие наши эксперты в сегодняшней программе убеждены, что для их электората наиболее актуальным и эффективным методом информирования избирателей являются личные встречи кандидатов с населением и бумажные агитационные средства, например, газеты.

Александра Братчикова

Источник: Псковская Лента Новостей
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