Общество

Торговые ряды готовы принимать псковичей на празднике ПЛН

Множество индивидуальных предпринимателей представят свою продукцию ручной работы на празднике к 25-летию ПЛН в парке Строителей в Пскове сегодня, 19 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Вязаные игрушки, украшения, гончарные изделия, мыловарение и многое другое представлено на торговых рядах.

Приходите вместе с семьей и друзьями! Начало в 19:00 сегодня, 19 июля, в парке Строителей.

Данное мероприятие – это совместный проект Псковской Ленты Новостей и акционерного общества «Пушкиногорский маслодельно-сыродельный завод», организован при поддержке технологического партнера «Ростелеком», ООО «ЗЕНЧА» и других. Также благодарим официального партнера 25-летия ПЛН ООО «Центр кровельных и фасадных систем».

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