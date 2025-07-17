Полакомиться хотдогами могут гости праздника ПЛН

Фудтрак расположились на празднике Псковской Ленты Новостей в парке Строителей сегодня, 19 июля, передает корреспондент ПЛН.
Также гости на празднике могут выпить авторское кофе.
Данное мероприятие – это совместный проект Псковской Ленты Новостей и акционерного общества «Пушкиногорский маслодельно-сыродельный завод», организован при поддержке технологического партнера «Ростелеком», ООО «ЗЕНЧА» и других. Также благодарим официального партнера 25-летия ПЛН ООО «Центр кровельных и фасадных систем».
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