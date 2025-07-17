Общество

Полакомиться хотдогами могут гости праздника ПЛН

Фудтрак расположились на празднике Псковской Ленты Новостей в парке Строителей сегодня, 19 июля, передает корреспондент ПЛН.

Также гости на празднике могут выпить авторское кофе.

Приходите вместе с семьей и друзьями! Праздник пройдёт до 22:00 сегодня, 19 июля, в парке Строителей.