Общество

Псковичи могут попробовать авторское мороженое в парке Строителей

Авторским мороженным могут насладится псковичи на празднике 25-летия Псковской Ленты Новостей сегодня, 19 июля в парке Строителей.

Как сообщает корреспондент ПЛН, в ассортименте представлено 12 уникальных вкусов, включая мороженое и сорбет, приготовленные по итальянским технологиям из натуральных продуктов.

Это отличная возможность для жителей города попробовать что-то новое и освежающее в летний день!

Приходите вместе с семьей и друзьями! Праздник пройдёт до 22:00 сегодня, 19 июля, в парке Строителей.

Данное мероприятие – это совместный проект Псковской Ленты Новостей и акционерного общества «Пушкиногорский маслодельно-сыродельный завод», организован при поддержке технологического партнера «Ростелеком», ООО «ЗЕНЧА» и других. Также благодарим официального партнера 25-летия ПЛН ООО «Центр кровельных и фасадных систем».

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