Общество

Ценные призы рызыгрывают на празднике к 25-летию ПЛН

Ценные призы от Псковской Ленты Новостей и спонсоров могут выиграть жители и гости города Пскова в парке Строителей сегодня, 19 июля, передает корреспондент ПЛН.

Каждый гость праздника может получить футболку ПЛН и другие ценные призы от спонсоров.

Также на празднике работает лототрон. Участники могут взять счастливый билет на определённой интерактивной станции. Главным призом станет возможность подняться в небо на аэростате.

Приходите вместе с семьей и друзьями! Праздник проходит с 19:00 до 22:00 сегодня, 19 июля, в парке Строителей.

Данное мероприятие – это совместный проект Псковской Ленты Новостей и акционерного общества «Пушкиногорский маслодельно-сыродельный завод», организован при поддержке технологического партнера «Ростелеком», ООО «ЗЕНЧА» и других. Также благодарим официального партнера 25-летия ПЛН ООО «Центр кровельных и фасадных систем».

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