Фотофакт: Воздушный шар для аэростата надувают в парке Строителей

Воздушный шар для аэростата надувают в Пскове в парке Строителей. Аэростат готовят в подъёму в честь праздника 25-летия ПЛН, который проходит сегодня, 19 июля, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Полёт состоится, если позволят метеоусловия.
Приходите вместе с семьей и друзьями! Праздник проходит с 19:00 до 22:00 сегодня, 19 июля, в парке Строителей.
Данное мероприятие – это совместный проект Псковской Ленты Новостей и акционерного общества «Пушкиногорский маслодельно-сыродельный завод», организован при поддержке технологического партнера «Ростелеком», ООО «ЗЕНЧА» и других. Также благодарим официального партнера 25-летия ПЛН ООО «Центр кровельных и фасадных систем».
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