Общество

Спасибо за праздник, друзья!

Такого в Пскове еще не было — или, по крайней мере, не было очень давно! Завораживающая картина поднимающегося воздушного шара на фоне куполов Богоявленской церкви, тысячи детей и взрослых, конкурсы, песни и радость от замечательного праздника. Так Псковская Лента Новостей вместе с многочисленными читателями, партнерами и друзьями накануне отметила свое 25-летие.

Сегодня коллектив редакции Псковской Ленты Новостей хотел бы от всей души поблагодарить всех, кто вместе с нами сделал вчерашний день незабываемым и наполненным положительными эмоциями. Мы благодарим каждого из пяти тысяч жителей и гостей Пскова, кто пришел в Парк Строителей и принял участие в праздничной программе. Вместе нам было интересно и здорово!

Огромное спасибо мы хотим сказать нашим партнерам, благодаря кому появилась возможность сделать праздник ярким и насыщенным событиями:

акционерному обществу «Пушкиногорский маслодельно-сыродельный завод», который не только поддержал праздник, но и организовал бесплатную дегустацию своей продукции;

технологическому партнеру ПАО «Ростелеком» за организацию интерактивной площадки с караоке и проведение игры «Безопасный интернет»;

ООО «ЗЕНЧА» за финансовую поддержку праздника;

официальному партнеру празднования 25-летия Псковской Ленты Новостей - ООО «Завод Центр Кровельных и Фасадных систем» за поддержку серии праздничных мероприятий.

Пожалуй, главным событием вечера, которое ожидали все, стал запуск аэростата - действо для Пскова невероятно редкое. А в центре города воздушные шары не запускали вообще никогда. И вот свершилось! Ради того, чтобы порадовать псковичей, наш друг - пилот Максим Валуев, приехавший из Великих Лук со своей командой, организовал яркий подъем аэростата в псковское небо. ПЛН благодарит пилота аэростата «Даймонд» Максима Валуева, который, несмотря на нестабильные погодные условия, дважды провел полет и подарил гостям юбилея незабываемые эмоции.

Отдельную признательность мы выражаем невероятно талантливой псковской певице Елене Васильчиковой, ставшей хедлайнером праздника и подарившей гостям прекрасное настроение. Спасибо говорим известному шоумену, директору продюсерского центра «Королев продакшн» Николаю Королеву за увлекательное проведение конкурса талантов и яркие выступления артистов. Наша признательность адресована и спортсменам — представителям федерации ушу Псковской области за впечатляющие выступления в различных стилях китайского боевого искусства.

Праздник в честь 25-летия Псковской Ленты Новостей собрал около 5 тысяч псковичей и гостей региональной столицы, людей самого разного возраста - от мала до велика. Все они разделили с журналистами ПЛН и сотрудниками медиахолдинга «Гражданская пресса» радость большого праздника. Впереди нас ждет еще много совместных проектов и интересных событий. Спасибо, что остаетесь с нами и вдохновляете на новые достижения. С нашим общим праздником, дорогие друзья — 25-летием ПЛН! Будем вместе и дальше!