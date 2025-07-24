Общество

Утренний авиарейс Москва-Псков отменен

Утренний авиарейс Москва-Псков отменен, данная информация следует из информации на онлайн-табло аэропорта Внуково.

Рейс из Пскова в Москву, который должен был вылететь сегодня утром, также отменен.

Рейс из Минеральных Вод на Калининград через Псков задерживается на неопределенное время.

Напомним, В Псковской области введен режим «Беспилотная опасность».

Всего в области сбито семь беспилотных летательных аппаратов. Один из них в Невельском округе, второй - над Порховом.

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При пролете БПЛА следует оперативно позвонить по телефону 112 или оперативному дежурному УФСБ России по Псковской области 725200.

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В регионе введен запрет съёмки БПЛА и работы оперативных служб на месте их падения.